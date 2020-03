2020 Top 100 MLB Prospects list

Here's a look at MLB Pipeline's 2020 preseason Top 100 Prospects list:

1) Wander Franco, SS, TB

2) Gavin Lux, SS, LAD

3) Luis Robert, OF, CWS

4) Adley Rutschman, C, BAL

5) MacKenzie Gore, LHP, SD

6) Jo Adell, OF, LAA

7) Casey Mize, RHP, DET

8) Nate Pearson, RHP, TOR

9) Royce Lewis, SS, MIN

10) Bobby Witt Jr., SS, KC

11) Jarred Kelenic, OF, SEA

12) Jesus Luzardo, LHP, OAK

13) Cristian Pache, OF, ATL

14) Joey Bart, C, SF

15) Brendan McKay, LHP/DH, TB

16) Andrew Vaughn, 1B, CWS

17) Dylan Carlson, OF, STL

18) Julio Rodriguez, OF, SEA

19) Forrest Whitley, RHP, HOU

20) Michael Kopech, RHP, CWS

21) Carter Kieboom, SS, WSH

22) Sixto Sanchez, RHP, MIA

23) Dustin May, RHP, LAD

24) Matt Manning, RHP, DET

25) CJ Abrams, SS, SD

26) Drew Waters, OF, ATL

27) Luis Patiño, RHP, SD

28) JJ Bleday, OF, MIA

29) Brendan Rodgers, 2B, COL

30) Alec Bohm, 3B, PHI

31) Riley Greene, OF, DET

32) Alex Kiriloff, OF, MIN

33) Sean Murphy, C, OAK

34) Spencer Howard, RHP, PHI

35) Marco Luciano, SS, SF

36) Grayson Rodriguez, RHP, BAL

37) Ian Anderson, RHP, ATL

38) Logan Gilbert, RHP, SEA

39) Mitch Keller, RHP, PIT

40) Nick Madrigal, 2B, CWS

41) Ke'Bryan Hayes, 3B, PIT

42) Nolan Jones, 3B, CLE

43) Kristian Robinson, OF, ARI

44) Jeter Downs, SS, BOS

45) Vidal Brujan, 2B, TB

46) Tarik Skubal, LHP, DET

47) Nolan Gorman, 3B, STL

48) Nick Lodolo, CIN, LHP

49) Alek Thomas, OF, ARI

50) Luis Campusano, C, SD

51) Nico Hoerner, SS, CHC

52) Kyle Wright, RHP, ATL

53) Hunter Greene, RHP, CIN

54) Jasson Dominguez, OF, NYY

55) Josh Jung, 3B, TEX

56) Evan White, 1B, SEA

57) Taylor Trammell, OF, SD

58) Matthew Liberatore, LHP, STL

59) Brady Singer, RHP, KC

60) A.J. Puk, LHP, OAK

61) Daniel Lynch, LHP, KC

62) Ronny Mauricio, SS, NYM

63) Francisco Alvarez, C, NYM

64) Oneil Cruz, SS, PIT

65) Heliot Ramos, OF, SF

66) Jazz Chisholm, SS, MIA

67) Josiah Gray, RHP, LAD

68) Brailyn Marquez, LHP, CHC

69) DL Hall, LHP, BAL

70) Shea Langeliers, C, ATL

71) Hunter Bishop, OF, SF

72) Xavier Edwards, 2B, TB

73) Keibert Ruiz, C, LAD

74) Sam Huff, C, TEX

75) Jordan Groshans, SS, TOR

76) Daulton Varsho, C, ARI

77) Triston Casas, 1B, BOS

78) Brennen Davis, OF, CHC

79) Brandon Marsh, OF, LAA

80) Jesus Sanchez, OF, MIA

81) Trevor Larnach, OF, MIN

82) Geraldo Perdomo, SS, ARI

83) Brusdar Graterol, RHP, LAD

84) Andres Gimenez, SS, NYM

85) Edward Cabrera, RHP, MIA

86) Jordan Balazovic, RHP, MIN

87) Bryson Stott, SS, PHI

88) Clarke Schmidt, RHP, NYY

89) Corbin Carroll, OF, ARI

90) Shane Baz, RHP, TB

91) Brent Honeywell Jr., RHP, TB

92) Deivi Garcia, RHP, NYY

93) Brett Baty, 3B, NYM

94) Ryan Mountcastle, 1B, BAL

95) Miguel Amaya, C, CHC

96) Tyler Freeman, SS, CLE

97) Luis Garcia, SS, WSH

98) Simeon Woods Richardson, RHP, TOR

99) Seth Corry, LHP, SF

100) George Kirby, RHP, SEA