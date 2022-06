How family fueled Bard's epic comeback

","providerName":"Instagram","providerUrl":"https://www.instagram.com/","type":"rich","width":658,"__typename":"ExternalEmbedContent"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).parts.3":{"data":{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).parts.3.data","typename":"ExternalEmbedContent"},"type":"oembed","__typename":"ExternalEmbed"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).parts.4":{"content":"Sykes is 4, Campbell is 2. They love the environment. They love the lights.



We walked into a restaurant on the off-day and they were showing highlights. Then she started going, 'Rockies win! Rockies win!' when she saw us celebrating. It was pretty funny.



I want to let them know they can be Shohei Ohtani and to both pitch and hit. I just hope they find interest and love the game. If they learn to love it, I figure it will be a lot easier to teach it to them -- rather than teaching it and trying to force them to love it.","type":"markdown","__typename":"Markdown"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).tags.0.data":{"__typename":"UnsupportedTagType"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).tags.0":{"data":{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).tags.0.data","typename":"UnsupportedTagType"},"externalSourceName":null,"slug":"storytype-article","title":"Article","type":"article","__typename":"Tag"},"Team:115":{"id":"115","__typename":"Team"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).tags.1":{"data":{"type":"id","generated":false,"id":"Team:115","typename":"Team"},"externalSourceName":"team","slug":"teamid-115","title":"Colorado Rockies","type":"team","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).tags.2.data":{"__typename":"UnsupportedTagType"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).tags.2":{"data":{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).tags.2.data","typename":"UnsupportedTagType"},"externalSourceName":"customentity.contributor","slug":"thomas-harding","title":"Thomas Harding","type":"contributor","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).tags.3.data":{"__typename":"UnsupportedTagType"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).tags.3":{"data":{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).tags.3.data","typename":"UnsupportedTagType"},"externalSourceName":"taxonomy","slug":"apple-news","title":"Apple News","type":"taxonomy","__typename":"Tag"},"Player:453268":{"id":"453268","__typename":"Player"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children\",\"type\":\"story\"}).tags.4":{"data":{"type":"id","generated":false,"id":"Player:453268","typename":"Player"},"externalSourceName":"player","slug":"playerid-453268","title":"Daniel Bard","type":"player","__typename":"Tag"}},"appConfig":{"graphqlServiceUrl":"https://content-service.mlb.com"},"appState":{"adDomain":"rockies.mlb","appId":"","basePath":"news","club":"rockies","contentfulProperties":{"organismHeadlineFont":{"url":"https://assets.ctfassets.net/iiozhi00a8lc/Muli_Regular_ttf/3427725215cf86085de5ec2fe9db9adb/Muli_Regular.ttf","__typename":"CF_Asset"},"urlLogo":{"url":"https://images.ctfassets.net/iiozhi00a8lc/t115_url_logorockies_url_svg/f427254af48d00a0b504acef66fd5224/t115_url_logo.svg","__typename":"CF_Asset"},"favicon":{"url":"https://images.ctfassets.net/iiozhi00a8lc/t115_favicon115_51zlmtwp_fsdf0f5n_png/a47c57c949266ba039c8506b992be8e7/t115_favicon.png","__typename":"CF_Asset"},"headerMastheadTagline":null,"headerPrimaryLogo":null,"headerMastheadTaglineContainerWidth":"512px","headerMastheadTaglineContainerHeight":"56px","organismLogoVersion":"cap","organismLogoStyle":"light","headerMastheadLogoVersion":"cap","headerMastheadLogoStyle":"dark","footerLogoVersion":"primary","footerLogoStyle":"dark","headlineTextTransform":"none","headlineFontFamily":"Muli-Regular","headlineFontFamilySizeMultiplier":1,"articleVideoAutoPlay":true,"articleVideoAutoPlaySound":false,"__typename":"CF_WebProperties"},"contentfulPalette":{"headerNavigationBackgroundColor":"#000000","headerNavigationTextColor":"#ffffff","headerNavigationTextColorHover":"#333333","headerNavigationBorderColor":"#C4CED4","headerMastheadBackgroundColor":"#33006f","buttonSpotlightBackgroundColor":"#333333","buttonSpotlightBackgroundColorHover":"lighten","buttonSpotlightTextColor":"#ffffff","buttonSpotlightTextColorHover":"#ffffff","footerBackgroundColor":"#000000","footerBorderColor":"#e2e2e2","footerLinkColorActive":"#ffffff","footerLinkColor":"#999999","footerLinkColorHover":"#ffffff","footerTextColor":"#d2d2d2","__typename":"CF_Palette"},"contextUrlPrefix":"/rockies","env":"production","footerState":{"clubId":"115","deviceProperties":{},"footerData":{"instanceId":"655cf55a-30fd-44b5-b813-6b6bc8d1f631","name":"global-footer","variables":[],"menuItems":[{"itemId":"96faeb5a-179a-466e-8f05-97209ab14f8d","text":"top","properties":{},"menuItems":[{"itemId":"570e7b5c-1787-4c6e-a8ee-054648d783ca","text":"Official Info","properties":{"link":"/official-information"},"menuItems":[]},{"itemId":"02710390-c746-4e58-8904-b0772ed562a0","text":"Help/Contact Us","properties":{"link":"/official-information/contact"},"menuItems":[]},{"itemId":"c8ed5557-a8f1-4c47-a112-b52d01f7c67d","text":"Accessibility","properties":{"link":"https://www.mlb.com/official-information/accessibility"},"menuItems":[]},{"itemId":"5d84559f-9e7f-40e7-8364-6c96041fb3c7","text":"Job Opportunities","properties":{"link":"/team/jobs"},"menuItems":[]},{"itemId":"911a8b17-58c4-4994-a037-b20c52636f22","text":"Partnership Opportunities","properties":{"link":"/official-information/partnership-opportunities"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"8aa2f8e9-f499-4195-839b-47c05a6b8569","text":"Terms of Use","properties":{"link":"https://www.mlb.com/official-information/terms-of-use"},"menuItems":[]},{"itemId":"d95b5742-3dc3-493b-b179-05dceca3c4b3","text":"Privacy Policy","properties":{"link":"https://www.mlb.com/official-information/privacy-policy"},"menuItems":[]},{"itemId":"0d8de3a1-5c1f-46d6-8961-2b06517e4196","text":"Legal Notices","properties":{"link":"https://www.mlb.com/official-information/legal-notices"},"menuItems":[]},{"itemId":"fa0a2056-91f6-4bbf-be24-c638ac242721","text":"Contact Us","properties":{"link":"https://www.mlb.com/official-information/contact"},"menuItems":[]},{"itemId":"2966bce8-0239-443c-9b34-4b917de7c667","text":"Do Not Sell My Personal Data","properties":{"link":"https://privacyportal.onetrust.com/webform/53a301ae-6882-46f9-af93-24f64f792aee/3251a424-8286-4725-9313-603f12c85a49","target":"_blank"},"menuItems":[]}]},"headerData":{"instanceId":"6e73abae-914f-4e70-a12b-b3479d99e4f8","name":"global-nav","variables":[],"menuItems":[{"itemId":"tickets","text":"Tickets","properties":{"link":"/tickets","customProperties":"mobile:true;","enabled":"false","toolTip":"Show Tickets Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"b1ede5e4-a3ed-4eaf-be8d-2e320b861515","text":"2022 Ticket Opportunity","properties":{"link":"/tickets/ticket-opportunity","visible":"true","enabled":"false","customProperties":"appears:1641567600;expires:1644296340;"},"menuItems":[]},{"itemId":"0fb93b63-bedd-4b22-947a-3225c544213e","text":"Single Game Tickets","properties":{"link":"/tickets/single-game-tickets","enabled":"true","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"ec1088a5-3901-4d76-a6e3-77a51139daed","text":"Single Game Parking","properties":{"link":"/tickets/parking"},"menuItems":[]},{"itemId":"9742bf2e-bbe6-4532-972e-816480f91965","text":"Single Game Pricing","properties":{"link":"/tickets/pricing","enabled":"true","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"ab5d1923-c1e9-499f-8539-34eb04378872","text":"Spring Training Tickets - hidden","properties":{"link":"/tickets/spring-training","enabled":"false","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"a8aed123-f314-4e1e-8cfa-f80270883e11","text":"Season Tickets","properties":{"link":"/tickets/season-tickets","enabled":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"f1c466ed-4949-434e-b9c8-028c37c2b870","text":"Mini-Plan Packages","properties":{"link":"/tickets/mini-plans"},"menuItems":[]},{"itemId":"aa6bd854-eea6-454d-8687-a751dd8b3fa9","text":"Rockies Passport","properties":{"link":"/tickets/passport"},"menuItems":[]},{"itemId":"23665c64-e6cf-4a6e-85cf-89a7a81d4e59","text":"Promotional Schedule","properties":{"link":"/tickets/promotions","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"c0b536f6-16e8-4753-a0da-60634d421287","text":"Theme Dates","properties":{"link":"/tickets/specials/themes","visible":"true","enabled":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"9dee94f5-e156-42e5-974f-29d827e6215c","text":"Ticket Specials","properties":{"link":"/tickets/specials","visible":"true","enabled":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"d99e8ba8-eaef-4956-b102-0a4459ef534e","text":"Suites and Party Facilities","properties":{"link":"/tickets/premium/suites","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"5dea78ea-9435-4613-b957-01b58bf895c5","text":"Group Tickets","properties":{"link":"/tickets/group-tickets","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"f03a66df-1cfb-45f6-ba26-9fbf3cdc5f02","text":"Commemorative Tickets","properties":{"link":"/tickets/commemorative-tickets"},"menuItems":[]},{"itemId":"9d54b79c-0e0d-4e2c-a24d-29a2c28ceb57","text":"Coors Field Concerts","properties":{"link":"/tickets/concerts","enabled":"false","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"1c03bb8d-c258-4a6d-ba6b-8059b62f29c6","text":"Coors Field Tours","properties":{"link":"/tickets/tours"},"menuItems":[]},{"itemId":"e6ed99dd-82d1-430f-b16d-7862a0684616","text":"Season Ticket Holders","properties":{"link":"/tickets/season-tickets/holders"},"menuItems":[]},{"itemId":"1e82b1de-3bdf-4474-bb97-3a9eaf438bc2","text":"Mini-Plan Holders","properties":{"link":"/tickets/mini-plans/holders"},"menuItems":[]},{"itemId":"e1f7ef59-8c2e-4913-af6d-059551db2a29","text":"StubHub","properties":{"link":"/tickets/stubhub"},"menuItems":[]},{"itemId":"8d0532e0-c303-48e3-872b-01c356616b7d","text":"My Rockies Account","properties":{"link":"https://am.ticketmaster.com/corockies","target":"_blank"},"menuItems":[]},{"itemId":"f30b0e2b-651e-4060-ba37-4a1b8b672359","text":"Mobile Ticketing","properties":{"link":"/tickets/mobile/how-to-access"},"menuItems":[]},{"itemId":"8fa00202-b5e2-40a1-b2d0-79cd4efcf529","text":"Seating Chart","properties":{"link":"/ballpark/seating-chart"},"menuItems":[]},{"itemId":"b1bfb230-53db-4037-a038-38963cb26252","text":"Postponed Game Information - false","properties":{"link":"/tickets/postponed","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"9b17d897-d1d3-4dfd-8582-d126ff5fec29","text":"2021 Ticket Brochure","properties":{"link":"https://rockiespremium.v5.platform.sportsdigita.com/2021","target":"_blank","enabled":"false","visible":"false"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"schedule","text":"Schedule","properties":{"link":"/schedule","customProperties":"mobile:true;","toolTip":"Show Schedule Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"0082c9a6-63e3-49d6-9f49-a42b7935f672","text":"2022 Regular Season Schedule","properties":{"link":"/schedule/2022-04"},"menuItems":[]},{"itemId":"075fcb07-3601-4f18-8f8e-3d02d9f63357","text":"2022 Spring Training Schedule - hidden","properties":{"link":"/schedule/2022-03","enabled":"false","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"3504a12f-3a47-46bc-a3ac-0a7a21f794f0","text":"Sortable Schedule","properties":{"link":"/schedule/list"},"menuItems":[]},{"itemId":"5f0cd529-e230-4825-b4f0-e388d53a24de","text":"Downloadable Schedule","properties":{"link":"/schedule/downloadable-schedule"},"menuItems":[]},{"itemId":"8e54cc78-853e-400e-8b72-bd4089ec4c03","text":"Printable Schedule","properties":{"link":"/schedule/printable-schedule","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"c1a31c47-aaf0-4581-b302-5cb57f1cbf4b","text":"Rockies Rewind & Classic Games on AT&T SportsNet","properties":{"link":"/schedule/classic-games","enabled":"false","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"562f65d9-ff39-43a0-923f-bfeb361ece17","text":"Broadcast Schedule","properties":{"link":"/schedule/list","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"f37729ce-1c45-4a02-85ee-60b7cba8209c","text":"Radio Affiliates","properties":{"link":"/schedule/radio-affiliates"},"menuItems":[]},{"itemId":"808f1dac-5644-4645-90f1-9618b1b0efaf","text":"MLB Important Dates","properties":{"link":"https://www.mlb.com/schedule/events#important-dates"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"scores","text":"Scores","properties":{"link":"/scores","customProperties":"mobile:true;"},"menuItems":[]},{"itemId":"stats","text":"Stats","properties":{"link":"/stats","customProperties":"mobile:true;","toolTip":"Show Stats Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"3742c5dd-424b-46d6-ba0d-738f513f01c8","text":"Sortable Team Stats","properties":{"link":"/stats/team"},"menuItems":[]},{"itemId":"e0be2bac-ff44-4a52-8cb9-6964d32056e5","text":"Top Prospect Stats","properties":{"link":"https://www.mlb.com/prospects/stats?teamId=115&dateRange=Year2021&minPA=1"},"menuItems":[]},{"itemId":"c4edc585-0104-4fd4-8716-7874d348e502","text":"Affiliate Stats","properties":{"link":"https://www.mlb.com/prospects/stats/affiliates?teamId=115"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"roster","text":"Roster","properties":{"link":"/roster","toolTip":"Show Roster Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"f217b0d3-173a-48f1-b8c1-dab7081e05a4","text":"40-Man Roster","properties":{"link":"/roster/40-man"},"menuItems":[]},{"itemId":"b8e72e8b-55fb-4e06-89d9-ec298292d7c4","text":"Non-Roster Invitees","properties":{"link":"/roster/nri","customProperties":"","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"71d94963-a4f2-46b3-8885-27fa2a8d54ca","text":"Coaches","properties":{"link":"/roster/coaches"},"menuItems":[]},{"itemId":"40d536d3-44a8-4db7-87dd-17eeb7506f65","text":"Rockies Top 30 Prospects","properties":{"link":"https://www.mlb.com/prospects/rockies/"},"menuItems":[]},{"itemId":"81ea3dca-2d6c-4159-bf34-63a67bc82eac","text":"Transactions","properties":{"link":"/roster/transactions","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"787d3938-ed1a-4605-8a52-636d0b1c31ba","text":"UCHealth Injury List - HIDDEN","properties":{"link":"/news/topic/rockies-injury-report","visible":"false","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"23e5f7e2-6db6-4af3-9eb0-218b3331e436","text":"Draft Results","properties":{"link":"https://www.mlb.com/draft/tracker/all/team/rockies","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"1ff771b9-3aec-47b4-ac34-04b0689a10dd","text":"Front Office","properties":{"link":"/team/front-office"},"menuItems":[]},{"itemId":"b546c769-1d1f-45a8-970e-4c809afbd6fe","text":"Broadcasters","properties":{"link":"/team/broadcasters"},"menuItems":[]},{"itemId":"3e47b703-806a-418f-904c-b61628ccd143","text":"Starting Lineups - HIDDEN","properties":{"link":"/roster/starting-lineups","visible":"false","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"c3703d99-7f84-4edd-afd0-9bf66eddafdd","text":"Depth Chart","properties":{"link":"/roster/depth-chart","visible":"true","enabled":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"e7cbae12-6acb-4b13-9556-50649e3d131e","text":"Albuquerque Isotopes (Triple-A)","properties":{"link":"https://www.milb.com/albuquerque"},"menuItems":[]},{"itemId":"4b9b922d-fa24-4f04-a463-e099a81720c0","text":"Hartford Yard Goats (Double-A)","properties":{"link":"https://www.milb.com/hartford"},"menuItems":[]},{"itemId":"0e1ff784-42d7-41dc-b764-a138975f49ce","text":"Spokane Indians (High-A)","properties":{"link":"https://www.milb.com/spokane"},"menuItems":[]},{"itemId":"7d78ac85-ee21-49f2-b5c9-998ee60e2300","text":"Fresno Grizzlies (Low-A)","properties":{"link":"https://www.milb.com/fresno"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"video","text":"Video","properties":{"link":"/video","toolTip":"Show Video Subnav","enabled":"true","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[{"itemId":"9825750d-e9c3-40fe-9690-d3b91567d02e","text":"Rockies Curtain Calls","properties":{"link":"/video/topic/rockies-curtain-calls"},"menuItems":[]},{"itemId":"3682fb7a-d1fb-4a61-961e-5a80846316a2","text":"RockiesVision","properties":{"link":"/video/topic/rockiesvision"},"menuItems":[]},{"itemId":"9787b45f-0b73-4313-bdbe-ab57a7ccf8cd","text":"Rockies Manager Postgames","properties":{"link":"/video/topic/rockies-manager-postgame"},"menuItems":[]},{"itemId":"03f8ab58-2f7c-443d-b5af-ed03f8faeb86","text":"Rockies Cut4","properties":{"link":"/video/topic/rockies-cut4"},"menuItems":[]},{"itemId":"a8431bff-2cee-4f3c-80fe-c86c79e74b35","text":"Rockies Reviews","properties":{"link":"/video/topic/rockies-reviews"},"menuItems":[]},{"itemId":"30a5b5a5-21ac-42fa-8dd6-cca6630b0cd8","text":"Rockies Game Recap","properties":{"link":"/video/topic/rockies-game-recap"},"menuItems":[]},{"itemId":"f733275f-499e-4e97-8c91-935fdc59e08a","text":"Rockies Fantasy Camp","properties":{"link":"/video/topic/rockies-fantasy-camp","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"1d752776-d5a9-4c65-851a-c6335f954bc9","text":"Rockies Podcasts","properties":{"link":"/fans#podcasts"},"menuItems":[]},{"itemId":"c3af0c0d-62c8-403d-9233-10e52a3fd271","text":"MLB Network","properties":{"link":"https://www.mlb.com/network"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"news","text":"News","properties":{"link":"/news","toolTip":"Show News Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"98919689-c229-4659-ba3c-0e7080da0434","text":"Probable Pitchers","properties":{"link":"/roster/probable-pitchers","enabled":"false","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"f428b2b8-c218-4d8b-a895-c18fed09dc0d","text":"Official Releases","properties":{"link":"/news/topic/rockies-press-releases","enabled":"true","visible":"true","customProperties":"expires:1638420900;"},"menuItems":[]},{"itemId":"0a24b303-9afa-462f-9ea4-a116ba2e6e07","text":"Rockies Pipeline","properties":{"link":"/news/topic/rockies-pipeline-coverage","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"45736384-b227-4d9e-ab6e-cdb65d781633","text":"Photo Stream","properties":{"link":"/team/photos","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"e6a27e3d-bcbe-4adf-b444-8b7111bb2f68","text":"RSS News Feed","properties":{"link":"/feeds/news/rss.xml","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"23dcc87a-af5e-40f0-afd2-a8985e5c8abc","text":"Rockies History","properties":{"link":"/history","visible":"true","customProperties":"expires:1638420900;"},"menuItems":[]},{"itemId":"6798a801-3a70-43e2-ae48-59962aa7dfe9","text":"Rockies History Feature Stories","properties":{"link":"/news/topic/rockies-history-trivia","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"c0233e48-4d78-47f1-a90c-cca5f0c26442","text":"MLB News","properties":{"link":"https://www.mlb.com/news","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]}]},{"itemId":"ballpark","text":"Coors Field","properties":{"link":"/ballpark","icon":"gameday","toolTip":"Show Coors Field Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"c8020457-6807-4d5e-b6f5-99d844e8708d","text":"Know Before You Go false","properties":{"link":"/fans/update","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"3c4eba2a-d541-4ca0-995e-52bca970b4d9","text":"Getting to Coors Field","properties":{"link":"/ballpark/transportation"},"menuItems":[]},{"itemId":"f22e3eef-361c-4626-af1f-1b7056255c43","text":"Know Before You Go","properties":{"link":"/fans/update"},"menuItems":[]},{"itemId":"41647c40-bc04-42a9-9121-556a01f3f969","text":"Seating and Pricing Map","properties":{"link":"/tickets/pricing","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"dbfe6305-66bc-4559-9b86-d7ae328ecf8c","text":"Coors Field Seat Viewer","properties":{"link":"/ballpark/seat-viewer"},"menuItems":[]},{"itemId":"dd63514e-2b74-42e0-8661-a8df2885d1e4","text":"Coors Field Seating Chart","properties":{"link":"/ballpark/seating-chart"},"menuItems":[]},{"itemId":"b0d5c1a9-0ba8-4a47-b69a-35f87d96af67","text":"Coors Field Tours","properties":{"link":"/tickets/tours"},"menuItems":[]},{"itemId":"1c7b189c-b910-4f5a-8700-526e5cb84e48","text":"First Game Certificate","properties":{"link":"/ballpark/first-game-certificate"},"menuItems":[]},{"itemId":"b4f2c405-0842-4b21-8272-333ff52cc23b","text":"Ballpark Information","properties":{"link":"/ballpark/information"},"menuItems":[]},{"itemId":"02d45546-45d3-4bb9-bbf6-3634f7f94064","text":"The Rooftop","properties":{"link":"/ballpark/rooftop"},"menuItems":[]},{"itemId":"7f25e7d4-8e44-49ff-be4c-9ba13769d336","text":"The SandLot Brewery","properties":{"link":"/ballpark/sandlot"},"menuItems":[]},{"itemId":"924c0dd3-e3da-4955-8575-03019e1720b3","text":"Coors Field Brick & Art Installment","properties":{"link":"/ballpark/brick-and-art-installment"},"menuItems":[]},{"itemId":"a088ff21-2f84-4587-8fa1-574143e2c64b","text":"Coors Field Dining Guide","properties":{"link":"/ballpark/dining-guide","enabled":"true","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"35d6366e-6d92-4d63-bb87-2fd7e42bd372","text":"Coors Field Garden","properties":{"link":"/ballpark/garden"},"menuItems":[]},{"itemId":"8fcc2d58-724d-4a70-8e89-7ad7fd6a33c4","text":"Coors Field History","properties":{"link":"/ballpark/history"},"menuItems":[]},{"itemId":"b65011c3-8766-476f-a331-a90ceff6e030","text":"This Day in Coors Field History","properties":{"link":"/history/this-day"},"menuItems":[]},{"itemId":"19bc7f66-042a-452d-8ce2-98c2af43885c","text":"Coors Field Ticket Office","properties":{"link":"/ballpark/ticket-office"},"menuItems":[]},{"itemId":"3327e5e5-ba44-4664-becd-3df6b1c6f5f1","text":"Special Events","properties":{"link":"/ballpark/special-events"},"menuItems":[]},{"itemId":"ae878ed6-1d7e-46a4-b6c2-5f805f41d9be","text":"Fundraising","properties":{"link":"/ballpark/fundraising"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"community","text":"Community","properties":{"link":"/community","icon":"globe","toolTip":"Show Community Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"62143cca-3081-4205-a8ed-1cadb3b5dc39","text":"Rockies Foundation/Donate Now","properties":{"link":"/community/colorado-rockies-foundation"},"menuItems":[]},{"itemId":"90f517ad-987e-4b18-94f3-039fc5c41e42","text":"2021 Feed the Rockies: Workout Day - false","properties":{"link":"/community/feed-the-rockies","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"8b84958e-3082-4d43-a3dc-aab4495f6411","text":"High & Inside Newsletters - false","properties":{"link":"/community/newsletter","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"9ae40f07-b2c6-4148-8696-9c6af8bd7585","text":"Rockies 50/50 Raffle","properties":{"link":"/community/50-50-raffle","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"973ae948-06ee-4fc3-8197-cba413a0a87c","text":"Rockies Charity Night - false","properties":{"link":"/community/charity-night","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"b20bb4b8-6239-4408-a8b4-cca83f915686","text":"Youth Camps at Coors Field","properties":{"link":"/community/youth-camps"},"menuItems":[]},{"itemId":"2a23f10b-c1da-42ac-a30f-e27ae061fea9","text":"Rockies License Plates","properties":{"link":"/community/license-plates"},"menuItems":[]},{"itemId":"ee7814b1-db6a-44ea-bf35-c1c7de6a0402","text":"Hit The Mitt","properties":{"link":"/sponsorship/uchealth-hit-the-mitt"},"menuItems":[]},{"itemId":"8fd3bbe5-f44e-4720-b07a-312c37b7ae19","text":"Hero of the Game","properties":{"link":"/community/hero-of-the-game","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"6f8b8079-4be8-49b4-bba9-40b95ddf282c","text":"MLBcommunity.org","properties":{"link":"https://www.mlb.com/mlb-community/","target":"_blank","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"9329505d-3f76-415a-ba8d-3a8881efd59d","text":"Baseball Tomorrow Fund","properties":{"link":"https://www.mlb.com/baseball-tomorrow-fund","target":"_blank","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"a3fc68fe-f21f-4dae-af6f-61f4d8d6a32f","text":"Baseball Assistance Team","properties":{"link":"https://www.mlb.com/baseball-assistance-team","target":"_blank","customProperties":"expires:1638420900;"},"menuItems":[]},{"itemId":"8342240f-10f4-429b-85a9-672e8dbee518","text":"Play Ball","properties":{"link":"https://www.playball.org/","target":"_blank","customProperties":"expires:1638420900;"},"menuItems":[]},{"itemId":"1f6e4994-187b-46ed-86cf-be95929b034b","text":"Reviving Baseball in Inner Cities","properties":{"link":"https://www.mlb.com/mlb-community/reviving-baseball-inner-cities","target":"_blank","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"954b041b-66f5-4ffa-9a67-8dcc10cfecb0","text":"Stand Up To Cancer","properties":{"link":"https://www.mlb.com/mlb-community/stand-up-to-cancer","target":"_blank","customProperties":"expires:1638420900;"},"menuItems":[]},{"itemId":"445e580a-dc46-443b-8f5a-06864dd2632c","text":"Military Appreciation","properties":{"link":"https://www.mlb.com/mlb-community/military-appreciation","target":"_blank","customProperties":"expires:1638420900;"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"fans","text":"Fans","properties":{"link":"/fans","toolTip":"Show Fans Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"a1b1b999-9d61-41b0-91b3-3fa999522ae7","text":"Know Before You Go - false","properties":{"link":"/fans/update","enabled":"true","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"d35886ee-1b8d-4c8e-beba-a344fc26ccfb","text":"City Connect","properties":{"link":"/fans/city-connect"},"menuItems":[]},{"itemId":"5857e725-c028-4b77-98a5-f0a43bb56ac1","text":"2021 Rockies Media Guide - false","properties":{"link":"https://www.mlb.com/rockies/fans/media-guide","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"e6c9e954-bd69-413a-ad1f-8e9465ef94d3","text":"Rockies Family HQ - false","properties":{"link":"/fans/family-hq","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"f2d7b84b-4140-41e6-bcdc-862b46bf2894","text":"Rockies Authentics","properties":{"link":"/fans/authentics","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"2157ccb0-f718-4236-b686-a0b767a62356","text":"Rockies Dugout Stores","properties":{"link":"/fans/dugout-stores"},"menuItems":[]},{"itemId":"6980310f-3f71-40ba-8e70-2146bcfad63a","text":"Rockies Fest false","properties":{"link":"/fans/rockies-fest","enabled":"false","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"94dfa8c3-28a1-4e67-99cd-3849f8850cea","text":"Rockies Gift Cards","properties":{"link":"/fans/gift-card"},"menuItems":[]},{"itemId":"edce2be4-abe0-4bc7-bdc1-f3b98db48740","text":"Rockies Magazine","properties":{"link":"/fans/rockies-magazine"},"menuItems":[]},{"itemId":"946f18b3-3a7e-46b7-bc53-f06d8f0331af","text":"Rockies Magazine Blog","properties":{"link":"https://rockies.mlblogs.com/","target":"_blank"},"menuItems":[]},{"itemId":"4a796b71-3979-49b3-80b0-51ee098a1d94","text":"McGregor Square","properties":{"link":"/fans/mcgregor-square"},"menuItems":[]},{"itemId":"fc9465d2-a645-4679-abf3-16f85221b29d","text":"Rockies 5K","properties":{"link":"/fans/5k","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"61659aa1-f501-473b-9be5-33fe0a072015","text":"Fantasy Camp","properties":{"link":"/fans/fantasy-camp"},"menuItems":[]},{"itemId":"2ec56581-b195-4279-b85b-c6fca57c6de8","text":"Scoreboard Messages","properties":{"link":"/fans/scoreboard-messages"},"menuItems":[]},{"itemId":"f0f2a8ed-73a2-426e-9641-2342df6cab2f","text":"Connect with the Rockies","properties":{"link":"/social"},"menuItems":[]},{"itemId":"77343c24-1d38-45fe-aad6-f067e5e15094","text":"E-mail Newsletters","properties":{"link":"/fans/newsletters"},"menuItems":[]},{"itemId":"cc590764-2a92-45a1-93ed-29522b1dd460","text":"Walk-up Music - false","properties":{"link":"/ballpark/music","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"a1142fef-4c36-407d-b626-b92e27144ce8","text":"Rockies Kids","properties":{"link":"/fans/kids"},"menuItems":[]},{"itemId":"2ca17052-4a8a-42b4-8484-ff16e69286d8","text":"Rockies Rookies Kids Club","properties":{"link":"/fans/kids-club"},"menuItems":[]},{"itemId":"c88beac9-6169-4a16-8a4d-94df40a39f0b","text":"Dinger","properties":{"link":"/fans/mascot-appearance"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"fantasy","text":"Fantasy","properties":{"link":"https://www.mlb.com/fantasy","customProperties":"","data":"Fantasy","enabled":"true","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"apps","text":"Apps","properties":{"link":"/apps","customProperties":"","data":"Apps","enabled":"true","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"standings","text":"Standings","properties":{"link":"/standings","enabled":"false","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"d19253d7-d0db-4082-be32-0c67b4490ee5","text":"Vote","properties":{"link":"https://www.mlb.com/all-star/ballot?affiliateId=asb-topnav-club-2022","customProperties":"appears:1654704000;expires:1657303200;","toolTip":""},"menuItems":[]},{"itemId":"mlb.tv","text":"MLB.TV","properties":{"link":"https://www.mlb.com/live-stream-games/subscribe?affiliateId=clubMENU","icon":"watch","customProperties":"align:right;","data":"MLB.TV"},"menuItems":[]},{"itemId":"shop","text":"Shop","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/t-14997548+z-9645726-3602443518?_s=bm-mlbcom-col","customProperties":"align:right;","toolTip":"Show Shop Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"372d3e10-8903-482e-bd93-d86e1cb56263","text":"Jerseys","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/jerseys/t-25119771+d-9038556747+z-8-2753704764?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"f49a7424-a2d0-4e6b-8a84-d0dcce491d31","text":"Caps","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/caps/t-47000871+d-8950220036+z-94-1975007718?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"3401063f-b0ea-45f6-a88d-221557dd72ab","text":"Men's","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/men/t-47002037+ga-56+z-983309-198899200?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"c44c6047-e7fc-449e-b9c1-af24d144b741","text":"Women's","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/women/t-36779793+ga-57+z-988644-1993728752?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"9605cd5d-4dd8-4c39-a647-35e0e3aa57a2","text":"Kids","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/kids/t-25222015+ga-14+z-930786-74106649?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"71cc2c22-50fb-4cf5-92ff-5cd43682d420","text":"Big & Tall","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/big-and-tall/t-36220893+es-24+z-987209-3461083213?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"361b874b-faf3-40ae-9b63-4046f7e1a5ae","text":"Collectibles & Memorabilia","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/collectibles-and-memorabilia/t-47117571+d-2361773349+z-90-594580400?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"4aef691a-947b-4d9c-94cf-c6617f8d5f76","text":"Home & Office","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/home-and-office/t-36770859+d-9050334588+z-91-2569422706?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"9b2cfd31-70a4-45a4-ac84-364fe00a3a52","text":"Clearance","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/t-14997548+z-9645726-3602443518?os=1&_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"36bc84ae-f0e3-466b-83a7-7a99577f412e","text":"European Shop","properties":{"link":"http://www.mlbshopeurope.com/stores/mlb/en/c/shop-by-team/national-league/colorado-rockies?portal=QPEO7BH8&CMP=PSC-QPEO7BH8"},"menuItems":[]},{"itemId":"236f3920-b1d7-4d62-bdb1-b5b0dbfea9c2","text":"Gift Certificates","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/gift-cards/x-462351+z-94899005-3509039474?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"03eb9648-244d-483b-9115-ff6d2139c192","text":"MLB Photostore","properties":{"link":"https://photostore.mlb.com/collections/colorado+rockies?utm_source=colorado_rockies&utm_campaign=nav","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"a94bb8ab-ed24-444b-9542-3a62b35a03d7","text":"Rockies Authentic Shop","properties":{"link":"http://mlbshop.com/Colorado_Rockies_Authentication_Program"},"menuItems":[]},{"itemId":"2ecf9181-e7d0-4fa4-95de-48c82baa6790","text":"Rockies Auctions - Bid or Buy","properties":{"link":"https://rockies.auctions.mlb.com/","enabled":"true","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"6ef7f1fb-bfcd-49ea-9725-25f6e9d5175a","text":"MLB Auctions - Bid or Buy","properties":{"link":"http://auctions.mlb.com/","enabled":"true","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"5202bcaf-6685-4f18-8125-fd39bf1c15cf","text":"MLB Authentication Program","properties":{"link":"https://www.mlb.com/official-information/authentication"},"menuItems":[]},{"itemId":"b5bca99e-ce43-44db-adb8-3216256cfb57","text":"Rockies Dugout Stores","properties":{"link":"/fans/dugout-stores"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"teams","text":"Teams","properties":{"customProperties":"module:teammodule;align:right;","link":"https://www.mlb.com/team","toolTip":"Show Teams Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"5bf07d86-1d6c-445c-b429-7a5439c3d15f","text":"Team Module","properties":{"customProperties":"module:teammodule;"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"espanol","text":"Español","properties":{"link":"https://www.mlb.com/es/rockies","customProperties":"align:right;","toolTip":""},"menuItems":[]}]},"locale":"en","reqPath":"/rockies/news/daniel-bard-shares-baseball-with-his-children","sharedNav":{"instanceId":"6c265854-d856-4f92-aea1-07dfe5cda020","name":"shared-nav","variables":[],"menuItems":[{"itemId":"93b3e9b2-65a9-4585-9185-03e255cb523c","text":"MLB.TV","properties":{"link":"https://www.mlb.com/tv?&affiliateId=clubMENU","icon":"watch","customProperties":"align:right;"},"menuItems":[{"itemId":"d54a2b21-9db9-4252-9ebe-e3a4b2a3cf83","text":"Watch & Listen Live","properties":{"link":"https://www.mlb.com/live-stream-games?&affiliateId=clubMENU"},"menuItems":[]},{"itemId":"2d8d6ad8-dc2a-4971-9b12-f1853530c5d3","text":"Buy MLB.TV","properties":{"link":"/live-stream-games/subscribe?&affiliateId=clubMENU"},"menuItems":[]},{"itemId":"38c2991b-6331-469b-bce7-c53ab3267bc6","text":"Buy MLB Audio","properties":{"link":"/live-stream-games/subscribe/mlb-audio?&affiliateId=clubMENU"},"menuItems":[]},{"itemId":"2f433cfb-699a-43bb-ab54-d3b4a7269d8e","text":"Watch MLB.TV Docs & Features","properties":{"link":"https://www.mlb.com/tv/featured?&affiliateId=clubMENU"},"menuItems":[]},{"itemId":"6254640c-2069-4447-822f-084d0a38f161","text":"MLB.TV Help Center","properties":{"link":"https://www.mlb.com/live-stream-games/help-center?&affiliateId=clubMENU"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"d54d0be0-f610-4f8b-90ac-c246c361e2e2","text":"Fantasy","properties":{"link":"https://www.mlb.com/fantasy","customProperties":"","visible":"true"},"menuItems":[{"itemId":"5ec4bde4-6bc1-412b-a92b-6b7cb3b2f07c","text":"Yahoo Fantasy Baseball","properties":{"link":"http://yhoo.it/3aK5QQw","visible":"false","target":"_blank"},"menuItems":[]},{"itemId":"b2a63b51-03fc-423d-971e-1e566f6008f4","text":"MLB Rally","properties":{"link":"https://www.mlb.com/apps/rally","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"f6929b88-632d-4a6f-ba73-8a64fccba1b0","text":"MLB Quick Pick","properties":{"link":"https://www.mlb.com/apps/rally/quickpick","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"0ebe9e5d-3fc7-48d2-acb1-c33eb931b911","text":"MLB Beat the Streak","properties":{"link":"https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"086bd307-a929-4414-9dd7-09bdac8d3f2e","text":"MLB MOONBLASTS Pick 'Em","properties":{"link":"https://www.mlb.com/sponsorship/ftx-moonblasts-pick-em","customProperties":"expires:1627754400","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"14aa1d4b-0193-4670-a1fc-b4386d4977e8","text":"The Vault","properties":{"link":"https://www.mlb.com/the-vault","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"4e0abdd4-8a0f-4bc5-838f-91dd2796041e","text":"MLB Home Run Derby","properties":{"link":"https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby"},"menuItems":[]},{"itemId":"7d8dfda7-345a-46fa-82dc-105068ba223e","text":"Season Pick 'Em","properties":{"link":"https://www.mlb.com/season-pick-em?affiliateId=spe-fantasynav-club-2021","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"6eda396d-199b-4772-b3c9-c0b032513b6c","text":"MLB Pre-Pick (AUS)","properties":{"customProperties":"","link":"https://www.mlb.com/pre-pick/tab","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"9f1ff266-0ed8-4adb-ba77-428d1871b237","text":"Closer Report","properties":{"link":"https://www.mlb.com/closer-report","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"4c4f57bd-e31a-46c9-8f73-0fa2227451d3","text":"Prospect Rankings","properties":{"link":"https://www.mlb.com/prospects"},"menuItems":[]},{"itemId":"1ebe4dc3-2c6a-469f-be59-474fe14dbbd7","text":"MLB Champions","properties":{"link":"https://www.mlbc.app/?ref=mlbcom","target":"_blank","visible":"false"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"d1f61f89-9fd0-4f03-be17-2c5e128711a4","text":"Apps","properties":{"link":"/apps"},"menuItems":[{"itemId":"83ac2ddf-414b-47d1-afec-ffacd068ab57","text":"MLB","properties":{"link":"/apps/mlb-app"},"menuItems":[]},{"itemId":"83dbba73-02ac-4ba0-bebf-2c62ef04c19e","text":"MLB Rally","properties":{"link":"https://www.mlb.com/apps/rally","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"26fda476-348c-4f42-aa7c-92d1f9b1bf5c","text":"MLB Beat the Streak","properties":{"link":"https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"e09e6978-fcf7-4c2f-8387-59d83b7be38e","text":"MLB Ballpark","properties":{"link":"/apps/ballpark"},"menuItems":[]},{"itemId":"86320a6b-11a1-4312-8eeb-a6c44f293f6c","text":"MLB Play","properties":{"link":"https://www.mlb.com/play"},"menuItems":[]},{"itemId":"5e7b8019-9484-4872-abd7-8b963cd5969e","text":"MiLB First Pitch","properties":{"link":"https://www.milb.com/about/first-pitch"},"menuItems":[]},{"itemId":"4fd8c1f8-a753-4501-916c-663390f1a566","text":"MLB Home Run Derby","properties":{"link":"https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby"},"menuItems":[]},{"itemId":"9d8dfe8b-be1a-4ebf-9509-6bd0165a868e","text":"MLB FAQs","properties":{"link":"/apps/mlb-app/faq-apple"},"menuItems":[]},{"itemId":"df4e8527-e357-4272-bcf7-61876ed9455d","text":"MLB Ballpark FAQs","properties":{"link":"/apps/ballpark/faq-apple","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"0ee38329-4c3c-48f5-86c7-04a58c24c006","text":"MLB Play FAQs","properties":{"link":"https://www.mlb.com/help/play/frequently-asked-questions"},"menuItems":[]},{"itemId":"c2943c65-a843-437a-9ef4-4ccfe5be088f","text":"MLB Rally FAQs","properties":{"link":"https://www.mlb.com/apps/rally/faq-apple","visible":"false"},"menuItems":[]}]}]},"styleProps":{},"teamNameSlug":"rockies","teamsData":[{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":133,"name":"Oakland Athletics","link":"/api/v1/teams/133","season":2022,"venue":{"id":10,"name":"Oakland Coliseum","link":"/api/v1/venues/10","location":{"address1":"7000 Coliseum Way","city":"Oakland","state":"California","stateAbbrev":"CA","postalCode":"94621","defaultCoordinates":{"latitude":37.751511,"longitude":-122.200698},"country":"USA","phone":"(510) 638-4900"},"timeZone":{"id":"America/Los_Angeles","offset":-7,"tz":"PDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2507,"link":"/api/v1/venues/2507"},"teamCode":"oak","fileCode":"oak","abbreviation":"OAK","teamName":"Athletics","locationName":"Oakland","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":200,"name":"American League West","link":"/api/v1/divisions/200"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Oakland","franchiseName":"Oakland","clubName":"Athletics","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":134,"name":"Pittsburgh Pirates","link":"/api/v1/teams/134","season":2022,"venue":{"id":31,"name":"PNC Park","link":"/api/v1/venues/31","location":{"address1":"115 Federal Street","city":"Pittsburgh","state":"Pennsylvania","stateAbbrev":"PA","postalCode":"15212","defaultCoordinates":{"latitude":40.446904,"longitude":-80.005753},"country":"USA","phone":"(412) 323-5000"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2526,"link":"/api/v1/venues/2526"},"teamCode":"pit","fileCode":"pit","abbreviation":"PIT","teamName":"Pirates","locationName":"Pittsburgh","firstYearOfPlay":"1882","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":205,"name":"National League Central","link":"/api/v1/divisions/205"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Pittsburgh","franchiseName":"Pittsburgh","clubName":"Pirates","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":135,"name":"San Diego Padres","link":"/api/v1/teams/135","season":2022,"venue":{"id":2680,"name":"Petco Park","link":"/api/v1/venues/2680","location":{"address1":"100 Park Boulevard","city":"San Diego","state":"California","stateAbbrev":"CA","postalCode":"92101","defaultCoordinates":{"latitude":32.707861,"longitude":-117.157278},"country":"USA","phone":"(619) 795-5000"},"timeZone":{"id":"America/Los_Angeles","offset":-7,"tz":"PDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2530,"link":"/api/v1/venues/2530"},"teamCode":"sdn","fileCode":"sd","abbreviation":"SD","teamName":"Padres","locationName":"San Diego","firstYearOfPlay":"1968","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":203,"name":"National League West","link":"/api/v1/divisions/203"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"San Diego","franchiseName":"San Diego","clubName":"Padres","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":136,"name":"Seattle Mariners","link":"/api/v1/teams/136","season":2022,"venue":{"id":680,"name":"T-Mobile Park","link":"/api/v1/venues/680","location":{"address1":"P.O. Box 4100","city":"Seattle","state":"Washington","stateAbbrev":"WA","postalCode":"98104","defaultCoordinates":{"latitude":47.591333,"longitude":-122.33251},"country":"USA","phone":"(206) 346-4000"},"timeZone":{"id":"America/Los_Angeles","offset":-7,"tz":"PDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2530,"link":"/api/v1/venues/2530"},"teamCode":"sea","fileCode":"sea","abbreviation":"SEA","teamName":"Mariners","locationName":"Seattle","firstYearOfPlay":"1977","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":200,"name":"American League West","link":"/api/v1/divisions/200"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Seattle","franchiseName":"Seattle","clubName":"Mariners","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":137,"name":"San Francisco Giants","link":"/api/v1/teams/137","season":2022,"venue":{"id":2395,"name":"Oracle Park","link":"/api/v1/venues/2395","location":{"address1":"24 Willie Mays Plaza","city":"San Francisco","state":"California","stateAbbrev":"CA","postalCode":"94107","defaultCoordinates":{"latitude":37.778383,"longitude":-122.389448},"country":"USA","phone":"(415) 972-2000"},"timeZone":{"id":"America/Los_Angeles","offset":-7,"tz":"PDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2532,"link":"/api/v1/venues/2532"},"teamCode":"sfn","fileCode":"sf","abbreviation":"SF","teamName":"Giants","locationName":"San Francisco","firstYearOfPlay":"1883","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":203,"name":"National League West","link":"/api/v1/divisions/203"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"San Francisco","franchiseName":"San Francisco","clubName":"Giants","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":138,"name":"St. Louis Cardinals","link":"/api/v1/teams/138","season":2022,"venue":{"id":2889,"name":"Busch Stadium","link":"/api/v1/venues/2889","location":{"address1":"700 Clark Street","city":"St. Louis","state":"Missouri","stateAbbrev":"MO","postalCode":"63102","defaultCoordinates":{"latitude":38.62256667,"longitude":-90.19286667},"country":"USA","phone":"(314) 345-9600"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2520,"link":"/api/v1/venues/2520"},"teamCode":"sln","fileCode":"stl","abbreviation":"STL","teamName":"Cardinals","locationName":"St. Louis","firstYearOfPlay":"1892","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":205,"name":"National League Central","link":"/api/v1/divisions/205"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"St. Louis","franchiseName":"St. Louis","clubName":"Cardinals","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":139,"name":"Tampa Bay Rays","link":"/api/v1/teams/139","season":2022,"venue":{"id":12,"name":"Tropicana Field","link":"/api/v1/venues/12","location":{"address1":"One Tropicana Drive","city":"St. Petersburg","state":"Florida","stateAbbrev":"FL","postalCode":"33705","defaultCoordinates":{"latitude":27.767778,"longitude":-82.6525},"country":"USA","phone":"(727) 825-3137"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2534,"link":"/api/v1/venues/2534"},"teamCode":"tba","fileCode":"tb","abbreviation":"TB","teamName":"Rays","locationName":"St. Petersburg","firstYearOfPlay":"1996","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":201,"name":"American League East","link":"/api/v1/divisions/201"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Tampa Bay","franchiseName":"Tampa Bay","clubName":"Rays","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":140,"name":"Texas Rangers","link":"/api/v1/teams/140","season":2022,"venue":{"id":5325,"name":"Globe Life Field","link":"/api/v1/venues/5325","location":{"address1":"734 Stadium Drive","city":"Arlington","state":"Texas","stateAbbrev":"TX","postalCode":"76011","defaultCoordinates":{"latitude":32.747299,"longitude":-97.081818},"country":"USA","phone":"(817) 533-1972"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2603,"link":"/api/v1/venues/2603"},"teamCode":"tex","fileCode":"tex","abbreviation":"TEX","teamName":"Rangers","locationName":"Arlington","firstYearOfPlay":"1961","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":200,"name":"American League West","link":"/api/v1/divisions/200"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Texas","franchiseName":"Texas","clubName":"Rangers","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":141,"name":"Toronto Blue Jays","link":"/api/v1/teams/141","season":2022,"venue":{"id":14,"name":"Rogers Centre","link":"/api/v1/venues/14","location":{"address1":"1 Blue Jays Way, Suite 3200","city":"Toronto","state":"Ontario","stateAbbrev":"ON","postalCode":"M5V1J1","defaultCoordinates":{"latitude":43.64155,"longitude":-79.38915},"country":"Canada","phone":"(416) 341-1000"},"timeZone":{"id":"America/Toronto","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2536,"link":"/api/v1/venues/2536"},"teamCode":"tor","fileCode":"tor","abbreviation":"TOR","teamName":"Blue Jays","locationName":"Toronto","firstYearOfPlay":"1977","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":201,"name":"American League East","link":"/api/v1/divisions/201"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Toronto","franchiseName":"Toronto","clubName":"Blue Jays","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":142,"name":"Minnesota Twins","link":"/api/v1/teams/142","season":2022,"venue":{"id":3312,"name":"Target Field","link":"/api/v1/venues/3312","location":{"address1":"1 Twins Way","city":"Minneapolis","state":"Minnesota","stateAbbrev":"MN","postalCode":"55403","defaultCoordinates":{"latitude":44.981829,"longitude":-93.277891},"country":"USA","phone":"(612) 659-3400"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2862,"link":"/api/v1/venues/2862"},"teamCode":"min","fileCode":"min","abbreviation":"MIN","teamName":"Twins","locationName":"Minneapolis","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":202,"name":"American League Central","link":"/api/v1/divisions/202"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Minnesota","franchiseName":"Minnesota","clubName":"Twins","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":143,"name":"Philadelphia Phillies","link":"/api/v1/teams/143","season":2022,"venue":{"id":2681,"name":"Citizens Bank Park","link":"/api/v1/venues/2681","location":{"address1":"One Citizens Bank Way","city":"Philadelphia","state":"Pennsylvania","stateAbbrev":"PA","postalCode":"19148","defaultCoordinates":{"latitude":39.90539086,"longitude":-75.16716957},"country":"USA","phone":"(215) 463-6000"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2700,"link":"/api/v1/venues/2700"},"teamCode":"phi","fileCode":"phi","abbreviation":"PHI","teamName":"Phillies","locationName":"Philadelphia","firstYearOfPlay":"1883","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":204,"name":"National League East","link":"/api/v1/divisions/204"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Philadelphia","franchiseName":"Philadelphia","clubName":"Phillies","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":144,"name":"Atlanta Braves","link":"/api/v1/teams/144","season":2022,"venue":{"id":4705,"name":"Truist Park","link":"/api/v1/venues/4705","location":{"address1":"755 Battery Avenue","city":"Atlanta","state":"Georgia","stateAbbrev":"GA","postalCode":"30339","defaultCoordinates":{"latitude":33.890672,"longitude":-84.467641},"country":"USA"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":5380,"link":"/api/v1/venues/5380"},"teamCode":"atl","fileCode":"atl","abbreviation":"ATL","teamName":"Braves","locationName":"Atlanta","firstYearOfPlay":"1871","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":204,"name":"National League East","link":"/api/v1/divisions/204"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Atlanta","franchiseName":"Atlanta","clubName":"Braves","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":145,"name":"Chicago White Sox","link":"/api/v1/teams/145","season":2022,"venue":{"id":4,"name":"Guaranteed Rate Field","link":"/api/v1/venues/4","location":{"address1":"333 West 35th Street","city":"Chicago","state":"Illinois","stateAbbrev":"IL","postalCode":"60616","defaultCoordinates":{"latitude":41.83,"longitude":-87.634167},"country":"USA","phone":"(312) 674-1000"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":3809,"link":"/api/v1/venues/3809"},"teamCode":"cha","fileCode":"cws","abbreviation":"CWS","teamName":"White Sox","locationName":"Chicago","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":202,"name":"American League Central","link":"/api/v1/divisions/202"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Chi White Sox","franchiseName":"Chicago","clubName":"White Sox","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":146,"name":"Miami Marlins","link":"/api/v1/teams/146","season":2022,"venue":{"id":4169,"name":"loanDepot park","link":"/api/v1/venues/4169","location":{"address1":"501 Marlins Way","city":"Miami","state":"Florida","stateAbbrev":"FL","postalCode":"33125","defaultCoordinates":{"latitude":25.77796236,"longitude":-80.21951795},"country":"USA"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2520,"link":"/api/v1/venues/2520"},"teamCode":"mia","fileCode":"mia","abbreviation":"MIA","teamName":"Marlins","locationName":"Miami","firstYearOfPlay":"1991","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":204,"name":"National League East","link":"/api/v1/divisions/204"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Miami","franchiseName":"Miami","clubName":"Marlins","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":147,"name":"New York Yankees","link":"/api/v1/teams/147","season":2022,"venue":{"id":3313,"name":"Yankee Stadium","link":"/api/v1/venues/3313","location":{"address1":"One East 161st Street","city":"Bronx","state":"New York","stateAbbrev":"NY","postalCode":"10451","defaultCoordinates":{"latitude":40.82919482,"longitude":-73.9264977},"country":"USA","phone":"(718) 293-4300"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2523,"link":"/api/v1/venues/2523"},"teamCode":"nya","fileCode":"nyy","abbreviation":"NYY","teamName":"Yankees","locationName":"Bronx","firstYearOfPlay":"1903","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":201,"name":"American League East","link":"/api/v1/divisions/201"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"NY Yankees","franchiseName":"New York","clubName":"Yankees","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":158,"name":"Milwaukee Brewers","link":"/api/v1/teams/158","season":2022,"venue":{"id":32,"name":"American Family Field","link":"/api/v1/venues/32","location":{"address1":"One Brewers Way","city":"Milwaukee","state":"Wisconsin","stateAbbrev":"WI","postalCode":"53214","defaultCoordinates":{"latitude":43.02838,"longitude":-87.97099},"country":"USA","phone":"(414) 902-4400"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2518,"link":"/api/v1/venues/2518"},"teamCode":"mil","fileCode":"mil","abbreviation":"MIL","teamName":"Brewers","locationName":"Milwaukee","firstYearOfPlay":"1968","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":205,"name":"National League Central","link":"/api/v1/divisions/205"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Milwaukee","franchiseName":"Milwaukee","clubName":"Brewers","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":108,"name":"Los Angeles Angels","link":"/api/v1/teams/108","season":2022,"venue":{"id":1,"name":"Angel Stadium","link":"/api/v1/venues/1","location":{"address1":"2000 Gene Autry Way","city":"Anaheim","state":"California","stateAbbrev":"CA","postalCode":"92806","defaultCoordinates":{"latitude":33.80019044,"longitude":-117.8823996},"country":"USA","phone":"(714) 940-2000"},"timeZone":{"id":"America/Los_Angeles","offset":-7,"tz":"PDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2500,"link":"/api/v1/venues/2500"},"teamCode":"ana","fileCode":"ana","abbreviation":"LAA","teamName":"Angels","locationName":"Anaheim","firstYearOfPlay":"1961","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":200,"name":"American League West","link":"/api/v1/divisions/200"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"LA Angels","franchiseName":"Los Angeles","clubName":"Angels","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":109,"name":"Arizona Diamondbacks","link":"/api/v1/teams/109","season":2022,"venue":{"id":15,"name":"Chase Field","link":"/api/v1/venues/15","location":{"address1":"401 East Jefferson Street","city":"Phoenix","state":"Arizona","stateAbbrev":"AZ","postalCode":"85004","defaultCoordinates":{"latitude":33.445302,"longitude":-112.066687},"country":"USA","phone":"(602) 462-6500"},"timeZone":{"id":"America/Phoenix","offset":-7,"tz":"MST"},"active":true},"springVenue":{"id":4249,"link":"/api/v1/venues/4249"},"teamCode":"ari","fileCode":"ari","abbreviation":"ARI","teamName":"D-backs","locationName":"Phoenix","firstYearOfPlay":"1996","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":203,"name":"National League West","link":"/api/v1/divisions/203"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Arizona","franchiseName":"Arizona","clubName":"Diamondbacks","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":110,"name":"Baltimore Orioles","link":"/api/v1/teams/110","season":2022,"venue":{"id":2,"name":"Oriole Park at Camden Yards","link":"/api/v1/venues/2","location":{"address1":"333 West Camden Street","city":"Baltimore","state":"Maryland","stateAbbrev":"MD","postalCode":"21201","defaultCoordinates":{"latitude":39.283787,"longitude":-76.621689},"country":"USA","phone":"(410) 685-9800"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2508,"link":"/api/v1/venues/2508"},"teamCode":"bal","fileCode":"bal","abbreviation":"BAL","teamName":"Orioles","locationName":"Baltimore","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":201,"name":"American League East","link":"/api/v1/divisions/201"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Baltimore","franchiseName":"Baltimore","clubName":"Orioles","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":111,"name":"Boston Red Sox","link":"/api/v1/teams/111","season":2022,"venue":{"id":3,"name":"Fenway Park","link":"/api/v1/venues/3","location":{"address1":"4 Yawkey Way","city":"Boston","state":"Massachusetts","stateAbbrev":"MA","postalCode":"2215","defaultCoordinates":{"latitude":42.346456,"longitude":-71.097441},"country":"USA","phone":"(617) 267-9440"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":4309,"link":"/api/v1/venues/4309"},"teamCode":"bos","fileCode":"bos","abbreviation":"BOS","teamName":"Red Sox","locationName":"Boston","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":201,"name":"American League East","link":"/api/v1/divisions/201"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Boston","franchiseName":"Boston","clubName":"Red Sox","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":112,"name":"Chicago Cubs","link":"/api/v1/teams/112","season":2022,"venue":{"id":17,"name":"Wrigley Field","link":"/api/v1/venues/17","location":{"address1":"1060 West Addison","city":"Chicago","state":"Illinois","stateAbbrev":"IL","postalCode":"60613-4397","defaultCoordinates":{"latitude":41.948171,"longitude":-87.655503},"country":"USA","phone":"(773) 404-2827"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":4629,"link":"/api/v1/venues/4629"},"teamCode":"chn","fileCode":"chc","abbreviation":"CHC","teamName":"Cubs","locationName":"Chicago","firstYearOfPlay":"1874","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":205,"name":"National League Central","link":"/api/v1/divisions/205"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Chi Cubs","franchiseName":"Chicago","clubName":"Cubs","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":113,"name":"Cincinnati Reds","link":"/api/v1/teams/113","season":2022,"venue":{"id":2602,"name":"Great American Ball Park","link":"/api/v1/venues/2602","location":{"address1":"100 Main Street","city":"Cincinnati","state":"Ohio","stateAbbrev":"OH","postalCode":"45202-4109","defaultCoordinates":{"latitude":39.097389,"longitude":-84.506611},"country":"USA","phone":"(513) 765-7000"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":3834,"link":"/api/v1/venues/3834"},"teamCode":"cin","fileCode":"cin","abbreviation":"CIN","teamName":"Reds","locationName":"Cincinnati","firstYearOfPlay":"1882","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":205,"name":"National League Central","link":"/api/v1/divisions/205"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Cincinnati","franchiseName":"Cincinnati","clubName":"Reds","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":114,"name":"Cleveland Guardians","link":"/api/v1/teams/114","season":2022,"venue":{"id":5,"name":"Progressive Field","link":"/api/v1/venues/5","location":{"address1":"2401 Ontario Street","city":"Cleveland","state":"Ohio","stateAbbrev":"OH","postalCode":"44115","defaultCoordinates":{"latitude":41.495861,"longitude":-81.685255},"country":"USA","phone":"(216) 420-4200"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":3834,"link":"/api/v1/venues/3834"},"teamCode":"cle","fileCode":"cle","abbreviation":"CLE","teamName":"Guardians","locationName":"Cleveland","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":202,"name":"American League Central","link":"/api/v1/divisions/202"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Cleveland","franchiseName":"Cleveland","clubName":"Guardians","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":115,"name":"Colorado Rockies","link":"/api/v1/teams/115","season":2022,"venue":{"id":19,"name":"Coors Field","link":"/api/v1/venues/19","location":{"address1":"2001 Blake Street","city":"Denver","state":"Colorado","stateAbbrev":"CO","postalCode":"80205-2000","defaultCoordinates":{"latitude":39.756042,"longitude":-104.994136},"country":"USA","phone":"(303) 292-0200"},"timeZone":{"id":"America/Denver","offset":-6,"tz":"MDT"},"active":true},"springVenue":{"id":4249,"link":"/api/v1/venues/4249"},"teamCode":"col","fileCode":"col","abbreviation":"COL","teamName":"Rockies","locationName":"Denver","firstYearOfPlay":"1992","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":203,"name":"National League West","link":"/api/v1/divisions/203"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Colorado","franchiseName":"Colorado","clubName":"Rockies","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":116,"name":"Detroit Tigers","link":"/api/v1/teams/116","season":2022,"venue":{"id":2394,"name":"Comerica Park","link":"/api/v1/venues/2394","location":{"address1":"2100 Woodward Avenue","city":"Detroit","state":"Michigan","stateAbbrev":"MI","postalCode":"48201","defaultCoordinates":{"latitude":42.3391151,"longitude":-83.048695},"country":"USA","phone":"(313) 471-2000"},"timeZone":{"id":"America/Detroit","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2511,"link":"/api/v1/venues/2511"},"teamCode":"det","fileCode":"det","abbreviation":"DET","teamName":"Tigers","locationName":"Detroit","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":202,"name":"American League Central","link":"/api/v1/divisions/202"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Detroit","franchiseName":"Detroit","clubName":"Tigers","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":117,"name":"Houston Astros","link":"/api/v1/teams/117","season":2022,"venue":{"id":2392,"name":"Minute Maid Park","link":"/api/v1/venues/2392","location":{"address1":"501 Crawford Street","city":"Houston","state":"Texas","stateAbbrev":"TX","postalCode":"77002","defaultCoordinates":{"latitude":29.756967,"longitude":-95.355509},"country":"USA","phone":"(713) 259-8000"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":5000,"link":"/api/v1/venues/5000"},"teamCode":"hou","fileCode":"hou","abbreviation":"HOU","teamName":"Astros","locationName":"Houston","firstYearOfPlay":"1962","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":200,"name":"American League West","link":"/api/v1/divisions/200"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Houston","franchiseName":"Houston","clubName":"Astros","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":118,"name":"Kansas City Royals","link":"/api/v1/teams/118","season":2022,"venue":{"id":7,"name":"Kauffman Stadium","link":"/api/v1/venues/7","location":{"address1":"One Royal Way","city":"Kansas City","state":"Missouri","stateAbbrev":"MO","postalCode":"64129","defaultCoordinates":{"latitude":39.051567,"longitude":-94.480483},"country":"USA","phone":"(816) 921-8000"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2603,"link":"/api/v1/venues/2603"},"teamCode":"kca","fileCode":"kc","abbreviation":"KC","teamName":"Royals","locationName":"Kansas City","firstYearOfPlay":"1968","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":202,"name":"American League Central","link":"/api/v1/divisions/202"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Kansas City","franchiseName":"Kansas City","clubName":"Royals","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":119,"name":"Los Angeles Dodgers","link":"/api/v1/teams/119","season":2022,"venue":{"id":22,"name":"Dodger Stadium","link":"/api/v1/venues/22","location":{"address1":"1000 Vin Scully Avenue","city":"Los Angeles","state":"California","stateAbbrev":"CA","postalCode":"90012-1199","defaultCoordinates":{"latitude":34.07368,"longitude":-118.24053},"country":"USA","phone":"(323) 224-1500"},"timeZone":{"id":"America/Los_Angeles","offset":-7,"tz":"PDT"},"active":true},"springVenue":{"id":3809,"link":"/api/v1/venues/3809"},"teamCode":"lan","fileCode":"la","abbreviation":"LAD","teamName":"Dodgers","locationName":"Los Angeles","firstYearOfPlay":"1884","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":203,"name":"National League West","link":"/api/v1/divisions/203"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"LA Dodgers","franchiseName":"Los Angeles","clubName":"Dodgers","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":120,"name":"Washington Nationals","link":"/api/v1/teams/120","season":2022,"venue":{"id":3309,"name":"Nationals Park","link":"/api/v1/venues/3309","location":{"address1":"1500 South Capitol Street, SE","city":"Washington","state":"District of Columbia","stateAbbrev":"DC","postalCode":"20003-1507","defaultCoordinates":{"latitude":38.872861,"longitude":-77.007501},"country":"USA","phone":"(202) 349-0400"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":5000,"link":"/api/v1/venues/5000"},"teamCode":"was","fileCode":"was","abbreviation":"WSH","teamName":"Nationals","locationName":"Washington","firstYearOfPlay":"1968","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":204,"name":"National League East","link":"/api/v1/divisions/204"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Washington","franchiseName":"Washington","clubName":"Nationals","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":121,"name":"New York Mets","link":"/api/v1/teams/121","season":2022,"venue":{"id":3289,"name":"Citi Field","link":"/api/v1/venues/3289","location":{"address1":"Citi Field","city":"Flushing","state":"New York","stateAbbrev":"NY","postalCode":"11368","defaultCoordinates":{"latitude":40.75753012,"longitude":-73.84559155},"country":"USA","phone":"(718) 507-6387"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2856,"link":"/api/v1/venues/2856"},"teamCode":"nyn","fileCode":"nym","abbreviation":"NYM","teamName":"Mets","locationName":"Flushing","firstYearOfPlay":"1962","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":204,"name":"National League East","link":"/api/v1/divisions/204"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"NY Mets","franchiseName":"New York","clubName":"Mets","active":true}]},"graphqlVariables":{"getInitialData":{"contentfulLocale":"en-US","forgeLocale":"en-us","isApp":false,"preview":false,"storySlug":"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children","teamId":"t115","teamPropertiesId":"t115-global-properties","teamPaletteId":"t115-base-palette"},"getRelatedContent":{"slug":"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children","options":{"locale":"en-us","teamId":"t115","topicSlug":""}},"getTopic":{"forgeLocale":"en-us","topicSlug":""}},"headerState":{"clubId":"115","deviceProperties":{},"footerData":{"instanceId":"655cf55a-30fd-44b5-b813-6b6bc8d1f631","name":"global-footer","variables":[],"menuItems":[{"itemId":"96faeb5a-179a-466e-8f05-97209ab14f8d","text":"top","properties":{},"menuItems":[{"itemId":"570e7b5c-1787-4c6e-a8ee-054648d783ca","text":"Official Info","properties":{"link":"/official-information"},"menuItems":[]},{"itemId":"02710390-c746-4e58-8904-b0772ed562a0","text":"Help/Contact Us","properties":{"link":"/official-information/contact"},"menuItems":[]},{"itemId":"c8ed5557-a8f1-4c47-a112-b52d01f7c67d","text":"Accessibility","properties":{"link":"https://www.mlb.com/official-information/accessibility"},"menuItems":[]},{"itemId":"5d84559f-9e7f-40e7-8364-6c96041fb3c7","text":"Job Opportunities","properties":{"link":"/team/jobs"},"menuItems":[]},{"itemId":"911a8b17-58c4-4994-a037-b20c52636f22","text":"Partnership Opportunities","properties":{"link":"/official-information/partnership-opportunities"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"8aa2f8e9-f499-4195-839b-47c05a6b8569","text":"Terms of Use","properties":{"link":"https://www.mlb.com/official-information/terms-of-use"},"menuItems":[]},{"itemId":"d95b5742-3dc3-493b-b179-05dceca3c4b3","text":"Privacy Policy","properties":{"link":"https://www.mlb.com/official-information/privacy-policy"},"menuItems":[]},{"itemId":"0d8de3a1-5c1f-46d6-8961-2b06517e4196","text":"Legal Notices","properties":{"link":"https://www.mlb.com/official-information/legal-notices"},"menuItems":[]},{"itemId":"fa0a2056-91f6-4bbf-be24-c638ac242721","text":"Contact Us","properties":{"link":"https://www.mlb.com/official-information/contact"},"menuItems":[]},{"itemId":"2966bce8-0239-443c-9b34-4b917de7c667","text":"Do Not Sell My Personal Data","properties":{"link":"https://privacyportal.onetrust.com/webform/53a301ae-6882-46f9-af93-24f64f792aee/3251a424-8286-4725-9313-603f12c85a49","target":"_blank"},"menuItems":[]}]},"headerData":{"instanceId":"6e73abae-914f-4e70-a12b-b3479d99e4f8","name":"global-nav","variables":[],"menuItems":[{"itemId":"tickets","text":"Tickets","properties":{"link":"/tickets","customProperties":"mobile:true;","enabled":"false","toolTip":"Show Tickets Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"b1ede5e4-a3ed-4eaf-be8d-2e320b861515","text":"2022 Ticket Opportunity","properties":{"link":"/tickets/ticket-opportunity","visible":"true","enabled":"false","customProperties":"appears:1641567600;expires:1644296340;"},"menuItems":[]},{"itemId":"0fb93b63-bedd-4b22-947a-3225c544213e","text":"Single Game Tickets","properties":{"link":"/tickets/single-game-tickets","enabled":"true","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"ec1088a5-3901-4d76-a6e3-77a51139daed","text":"Single Game Parking","properties":{"link":"/tickets/parking"},"menuItems":[]},{"itemId":"9742bf2e-bbe6-4532-972e-816480f91965","text":"Single Game Pricing","properties":{"link":"/tickets/pricing","enabled":"true","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"ab5d1923-c1e9-499f-8539-34eb04378872","text":"Spring Training Tickets - hidden","properties":{"link":"/tickets/spring-training","enabled":"false","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"a8aed123-f314-4e1e-8cfa-f80270883e11","text":"Season Tickets","properties":{"link":"/tickets/season-tickets","enabled":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"f1c466ed-4949-434e-b9c8-028c37c2b870","text":"Mini-Plan Packages","properties":{"link":"/tickets/mini-plans"},"menuItems":[]},{"itemId":"aa6bd854-eea6-454d-8687-a751dd8b3fa9","text":"Rockies Passport","properties":{"link":"/tickets/passport"},"menuItems":[]},{"itemId":"23665c64-e6cf-4a6e-85cf-89a7a81d4e59","text":"Promotional Schedule","properties":{"link":"/tickets/promotions","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"c0b536f6-16e8-4753-a0da-60634d421287","text":"Theme Dates","properties":{"link":"/tickets/specials/themes","visible":"true","enabled":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"9dee94f5-e156-42e5-974f-29d827e6215c","text":"Ticket Specials","properties":{"link":"/tickets/specials","visible":"true","enabled":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"d99e8ba8-eaef-4956-b102-0a4459ef534e","text":"Suites and Party Facilities","properties":{"link":"/tickets/premium/suites","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"5dea78ea-9435-4613-b957-01b58bf895c5","text":"Group Tickets","properties":{"link":"/tickets/group-tickets","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"f03a66df-1cfb-45f6-ba26-9fbf3cdc5f02","text":"Commemorative Tickets","properties":{"link":"/tickets/commemorative-tickets"},"menuItems":[]},{"itemId":"9d54b79c-0e0d-4e2c-a24d-29a2c28ceb57","text":"Coors Field Concerts","properties":{"link":"/tickets/concerts","enabled":"false","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"1c03bb8d-c258-4a6d-ba6b-8059b62f29c6","text":"Coors Field Tours","properties":{"link":"/tickets/tours"},"menuItems":[]},{"itemId":"e6ed99dd-82d1-430f-b16d-7862a0684616","text":"Season Ticket Holders","properties":{"link":"/tickets/season-tickets/holders"},"menuItems":[]},{"itemId":"1e82b1de-3bdf-4474-bb97-3a9eaf438bc2","text":"Mini-Plan Holders","properties":{"link":"/tickets/mini-plans/holders"},"menuItems":[]},{"itemId":"e1f7ef59-8c2e-4913-af6d-059551db2a29","text":"StubHub","properties":{"link":"/tickets/stubhub"},"menuItems":[]},{"itemId":"8d0532e0-c303-48e3-872b-01c356616b7d","text":"My Rockies Account","properties":{"link":"https://am.ticketmaster.com/corockies","target":"_blank"},"menuItems":[]},{"itemId":"f30b0e2b-651e-4060-ba37-4a1b8b672359","text":"Mobile Ticketing","properties":{"link":"/tickets/mobile/how-to-access"},"menuItems":[]},{"itemId":"8fa00202-b5e2-40a1-b2d0-79cd4efcf529","text":"Seating Chart","properties":{"link":"/ballpark/seating-chart"},"menuItems":[]},{"itemId":"b1bfb230-53db-4037-a038-38963cb26252","text":"Postponed Game Information - false","properties":{"link":"/tickets/postponed","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"9b17d897-d1d3-4dfd-8582-d126ff5fec29","text":"2021 Ticket Brochure","properties":{"link":"https://rockiespremium.v5.platform.sportsdigita.com/2021","target":"_blank","enabled":"false","visible":"false"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"schedule","text":"Schedule","properties":{"link":"/schedule","customProperties":"mobile:true;","toolTip":"Show Schedule Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"0082c9a6-63e3-49d6-9f49-a42b7935f672","text":"2022 Regular Season Schedule","properties":{"link":"/schedule/2022-04"},"menuItems":[]},{"itemId":"075fcb07-3601-4f18-8f8e-3d02d9f63357","text":"2022 Spring Training Schedule - hidden","properties":{"link":"/schedule/2022-03","enabled":"false","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"3504a12f-3a47-46bc-a3ac-0a7a21f794f0","text":"Sortable Schedule","properties":{"link":"/schedule/list"},"menuItems":[]},{"itemId":"5f0cd529-e230-4825-b4f0-e388d53a24de","text":"Downloadable Schedule","properties":{"link":"/schedule/downloadable-schedule"},"menuItems":[]},{"itemId":"8e54cc78-853e-400e-8b72-bd4089ec4c03","text":"Printable Schedule","properties":{"link":"/schedule/printable-schedule","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"c1a31c47-aaf0-4581-b302-5cb57f1cbf4b","text":"Rockies Rewind & Classic Games on AT&T SportsNet","properties":{"link":"/schedule/classic-games","enabled":"false","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"562f65d9-ff39-43a0-923f-bfeb361ece17","text":"Broadcast Schedule","properties":{"link":"/schedule/list","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"f37729ce-1c45-4a02-85ee-60b7cba8209c","text":"Radio Affiliates","properties":{"link":"/schedule/radio-affiliates"},"menuItems":[]},{"itemId":"808f1dac-5644-4645-90f1-9618b1b0efaf","text":"MLB Important Dates","properties":{"link":"https://www.mlb.com/schedule/events#important-dates"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"scores","text":"Scores","properties":{"link":"/scores","customProperties":"mobile:true;"},"menuItems":[]},{"itemId":"stats","text":"Stats","properties":{"link":"/stats","customProperties":"mobile:true;","toolTip":"Show Stats Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"3742c5dd-424b-46d6-ba0d-738f513f01c8","text":"Sortable Team Stats","properties":{"link":"/stats/team"},"menuItems":[]},{"itemId":"e0be2bac-ff44-4a52-8cb9-6964d32056e5","text":"Top Prospect Stats","properties":{"link":"https://www.mlb.com/prospects/stats?teamId=115&dateRange=Year2021&minPA=1"},"menuItems":[]},{"itemId":"c4edc585-0104-4fd4-8716-7874d348e502","text":"Affiliate Stats","properties":{"link":"https://www.mlb.com/prospects/stats/affiliates?teamId=115"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"roster","text":"Roster","properties":{"link":"/roster","toolTip":"Show Roster Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"f217b0d3-173a-48f1-b8c1-dab7081e05a4","text":"40-Man Roster","properties":{"link":"/roster/40-man"},"menuItems":[]},{"itemId":"b8e72e8b-55fb-4e06-89d9-ec298292d7c4","text":"Non-Roster Invitees","properties":{"link":"/roster/nri","customProperties":"","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"71d94963-a4f2-46b3-8885-27fa2a8d54ca","text":"Coaches","properties":{"link":"/roster/coaches"},"menuItems":[]},{"itemId":"40d536d3-44a8-4db7-87dd-17eeb7506f65","text":"Rockies Top 30 Prospects","properties":{"link":"https://www.mlb.com/prospects/rockies/"},"menuItems":[]},{"itemId":"81ea3dca-2d6c-4159-bf34-63a67bc82eac","text":"Transactions","properties":{"link":"/roster/transactions","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"787d3938-ed1a-4605-8a52-636d0b1c31ba","text":"UCHealth Injury List - HIDDEN","properties":{"link":"/news/topic/rockies-injury-report","visible":"false","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"23e5f7e2-6db6-4af3-9eb0-218b3331e436","text":"Draft Results","properties":{"link":"https://www.mlb.com/draft/tracker/all/team/rockies","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"1ff771b9-3aec-47b4-ac34-04b0689a10dd","text":"Front Office","properties":{"link":"/team/front-office"},"menuItems":[]},{"itemId":"b546c769-1d1f-45a8-970e-4c809afbd6fe","text":"Broadcasters","properties":{"link":"/team/broadcasters"},"menuItems":[]},{"itemId":"3e47b703-806a-418f-904c-b61628ccd143","text":"Starting Lineups - HIDDEN","properties":{"link":"/roster/starting-lineups","visible":"false","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"c3703d99-7f84-4edd-afd0-9bf66eddafdd","text":"Depth Chart","properties":{"link":"/roster/depth-chart","visible":"true","enabled":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"e7cbae12-6acb-4b13-9556-50649e3d131e","text":"Albuquerque Isotopes (Triple-A)","properties":{"link":"https://www.milb.com/albuquerque"},"menuItems":[]},{"itemId":"4b9b922d-fa24-4f04-a463-e099a81720c0","text":"Hartford Yard Goats (Double-A)","properties":{"link":"https://www.milb.com/hartford"},"menuItems":[]},{"itemId":"0e1ff784-42d7-41dc-b764-a138975f49ce","text":"Spokane Indians (High-A)","properties":{"link":"https://www.milb.com/spokane"},"menuItems":[]},{"itemId":"7d78ac85-ee21-49f2-b5c9-998ee60e2300","text":"Fresno Grizzlies (Low-A)","properties":{"link":"https://www.milb.com/fresno"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"video","text":"Video","properties":{"link":"/video","toolTip":"Show Video Subnav","enabled":"true","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[{"itemId":"9825750d-e9c3-40fe-9690-d3b91567d02e","text":"Rockies Curtain Calls","properties":{"link":"/video/topic/rockies-curtain-calls"},"menuItems":[]},{"itemId":"3682fb7a-d1fb-4a61-961e-5a80846316a2","text":"RockiesVision","properties":{"link":"/video/topic/rockiesvision"},"menuItems":[]},{"itemId":"9787b45f-0b73-4313-bdbe-ab57a7ccf8cd","text":"Rockies Manager Postgames","properties":{"link":"/video/topic/rockies-manager-postgame"},"menuItems":[]},{"itemId":"03f8ab58-2f7c-443d-b5af-ed03f8faeb86","text":"Rockies Cut4","properties":{"link":"/video/topic/rockies-cut4"},"menuItems":[]},{"itemId":"a8431bff-2cee-4f3c-80fe-c86c79e74b35","text":"Rockies Reviews","properties":{"link":"/video/topic/rockies-reviews"},"menuItems":[]},{"itemId":"30a5b5a5-21ac-42fa-8dd6-cca6630b0cd8","text":"Rockies Game Recap","properties":{"link":"/video/topic/rockies-game-recap"},"menuItems":[]},{"itemId":"f733275f-499e-4e97-8c91-935fdc59e08a","text":"Rockies Fantasy Camp","properties":{"link":"/video/topic/rockies-fantasy-camp","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"1d752776-d5a9-4c65-851a-c6335f954bc9","text":"Rockies Podcasts","properties":{"link":"/fans#podcasts"},"menuItems":[]},{"itemId":"c3af0c0d-62c8-403d-9233-10e52a3fd271","text":"MLB Network","properties":{"link":"https://www.mlb.com/network"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"news","text":"News","properties":{"link":"/news","toolTip":"Show News Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"98919689-c229-4659-ba3c-0e7080da0434","text":"Probable Pitchers","properties":{"link":"/roster/probable-pitchers","enabled":"false","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"f428b2b8-c218-4d8b-a895-c18fed09dc0d","text":"Official Releases","properties":{"link":"/news/topic/rockies-press-releases","enabled":"true","visible":"true","customProperties":"expires:1638420900;"},"menuItems":[]},{"itemId":"0a24b303-9afa-462f-9ea4-a116ba2e6e07","text":"Rockies Pipeline","properties":{"link":"/news/topic/rockies-pipeline-coverage","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"45736384-b227-4d9e-ab6e-cdb65d781633","text":"Photo Stream","properties":{"link":"/team/photos","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"e6a27e3d-bcbe-4adf-b444-8b7111bb2f68","text":"RSS News Feed","properties":{"link":"/feeds/news/rss.xml","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"23dcc87a-af5e-40f0-afd2-a8985e5c8abc","text":"Rockies History","properties":{"link":"/history","visible":"true","customProperties":"expires:1638420900;"},"menuItems":[]},{"itemId":"6798a801-3a70-43e2-ae48-59962aa7dfe9","text":"Rockies History Feature Stories","properties":{"link":"/news/topic/rockies-history-trivia","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"c0233e48-4d78-47f1-a90c-cca5f0c26442","text":"MLB News","properties":{"link":"https://www.mlb.com/news","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]}]},{"itemId":"ballpark","text":"Coors Field","properties":{"link":"/ballpark","icon":"gameday","toolTip":"Show Coors Field Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"c8020457-6807-4d5e-b6f5-99d844e8708d","text":"Know Before You Go false","properties":{"link":"/fans/update","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"3c4eba2a-d541-4ca0-995e-52bca970b4d9","text":"Getting to Coors Field","properties":{"link":"/ballpark/transportation"},"menuItems":[]},{"itemId":"f22e3eef-361c-4626-af1f-1b7056255c43","text":"Know Before You Go","properties":{"link":"/fans/update"},"menuItems":[]},{"itemId":"41647c40-bc04-42a9-9121-556a01f3f969","text":"Seating and Pricing Map","properties":{"link":"/tickets/pricing","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"dbfe6305-66bc-4559-9b86-d7ae328ecf8c","text":"Coors Field Seat Viewer","properties":{"link":"/ballpark/seat-viewer"},"menuItems":[]},{"itemId":"dd63514e-2b74-42e0-8661-a8df2885d1e4","text":"Coors Field Seating Chart","properties":{"link":"/ballpark/seating-chart"},"menuItems":[]},{"itemId":"b0d5c1a9-0ba8-4a47-b69a-35f87d96af67","text":"Coors Field Tours","properties":{"link":"/tickets/tours"},"menuItems":[]},{"itemId":"1c7b189c-b910-4f5a-8700-526e5cb84e48","text":"First Game Certificate","properties":{"link":"/ballpark/first-game-certificate"},"menuItems":[]},{"itemId":"b4f2c405-0842-4b21-8272-333ff52cc23b","text":"Ballpark Information","properties":{"link":"/ballpark/information"},"menuItems":[]},{"itemId":"02d45546-45d3-4bb9-bbf6-3634f7f94064","text":"The Rooftop","properties":{"link":"/ballpark/rooftop"},"menuItems":[]},{"itemId":"7f25e7d4-8e44-49ff-be4c-9ba13769d336","text":"The SandLot Brewery","properties":{"link":"/ballpark/sandlot"},"menuItems":[]},{"itemId":"924c0dd3-e3da-4955-8575-03019e1720b3","text":"Coors Field Brick & Art Installment","properties":{"link":"/ballpark/brick-and-art-installment"},"menuItems":[]},{"itemId":"a088ff21-2f84-4587-8fa1-574143e2c64b","text":"Coors Field Dining Guide","properties":{"link":"/ballpark/dining-guide","enabled":"true","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"35d6366e-6d92-4d63-bb87-2fd7e42bd372","text":"Coors Field Garden","properties":{"link":"/ballpark/garden"},"menuItems":[]},{"itemId":"8fcc2d58-724d-4a70-8e89-7ad7fd6a33c4","text":"Coors Field History","properties":{"link":"/ballpark/history"},"menuItems":[]},{"itemId":"b65011c3-8766-476f-a331-a90ceff6e030","text":"This Day in Coors Field History","properties":{"link":"/history/this-day"},"menuItems":[]},{"itemId":"19bc7f66-042a-452d-8ce2-98c2af43885c","text":"Coors Field Ticket Office","properties":{"link":"/ballpark/ticket-office"},"menuItems":[]},{"itemId":"3327e5e5-ba44-4664-becd-3df6b1c6f5f1","text":"Special Events","properties":{"link":"/ballpark/special-events"},"menuItems":[]},{"itemId":"ae878ed6-1d7e-46a4-b6c2-5f805f41d9be","text":"Fundraising","properties":{"link":"/ballpark/fundraising"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"community","text":"Community","properties":{"link":"/community","icon":"globe","toolTip":"Show Community Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"62143cca-3081-4205-a8ed-1cadb3b5dc39","text":"Rockies Foundation/Donate Now","properties":{"link":"/community/colorado-rockies-foundation"},"menuItems":[]},{"itemId":"90f517ad-987e-4b18-94f3-039fc5c41e42","text":"2021 Feed the Rockies: Workout Day - false","properties":{"link":"/community/feed-the-rockies","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"8b84958e-3082-4d43-a3dc-aab4495f6411","text":"High & Inside Newsletters - false","properties":{"link":"/community/newsletter","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"9ae40f07-b2c6-4148-8696-9c6af8bd7585","text":"Rockies 50/50 Raffle","properties":{"link":"/community/50-50-raffle","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"973ae948-06ee-4fc3-8197-cba413a0a87c","text":"Rockies Charity Night - false","properties":{"link":"/community/charity-night","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"b20bb4b8-6239-4408-a8b4-cca83f915686","text":"Youth Camps at Coors Field","properties":{"link":"/community/youth-camps"},"menuItems":[]},{"itemId":"2a23f10b-c1da-42ac-a30f-e27ae061fea9","text":"Rockies License Plates","properties":{"link":"/community/license-plates"},"menuItems":[]},{"itemId":"ee7814b1-db6a-44ea-bf35-c1c7de6a0402","text":"Hit The Mitt","properties":{"link":"/sponsorship/uchealth-hit-the-mitt"},"menuItems":[]},{"itemId":"8fd3bbe5-f44e-4720-b07a-312c37b7ae19","text":"Hero of the Game","properties":{"link":"/community/hero-of-the-game","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"6f8b8079-4be8-49b4-bba9-40b95ddf282c","text":"MLBcommunity.org","properties":{"link":"https://www.mlb.com/mlb-community/","target":"_blank","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"9329505d-3f76-415a-ba8d-3a8881efd59d","text":"Baseball Tomorrow Fund","properties":{"link":"https://www.mlb.com/baseball-tomorrow-fund","target":"_blank","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"a3fc68fe-f21f-4dae-af6f-61f4d8d6a32f","text":"Baseball Assistance Team","properties":{"link":"https://www.mlb.com/baseball-assistance-team","target":"_blank","customProperties":"expires:1638420900;"},"menuItems":[]},{"itemId":"8342240f-10f4-429b-85a9-672e8dbee518","text":"Play Ball","properties":{"link":"https://www.playball.org/","target":"_blank","customProperties":"expires:1638420900;"},"menuItems":[]},{"itemId":"1f6e4994-187b-46ed-86cf-be95929b034b","text":"Reviving Baseball in Inner Cities","properties":{"link":"https://www.mlb.com/mlb-community/reviving-baseball-inner-cities","target":"_blank","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"954b041b-66f5-4ffa-9a67-8dcc10cfecb0","text":"Stand Up To Cancer","properties":{"link":"https://www.mlb.com/mlb-community/stand-up-to-cancer","target":"_blank","customProperties":"expires:1638420900;"},"menuItems":[]},{"itemId":"445e580a-dc46-443b-8f5a-06864dd2632c","text":"Military Appreciation","properties":{"link":"https://www.mlb.com/mlb-community/military-appreciation","target":"_blank","customProperties":"expires:1638420900;"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"fans","text":"Fans","properties":{"link":"/fans","toolTip":"Show Fans Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"a1b1b999-9d61-41b0-91b3-3fa999522ae7","text":"Know Before You Go - false","properties":{"link":"/fans/update","enabled":"true","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"d35886ee-1b8d-4c8e-beba-a344fc26ccfb","text":"City Connect","properties":{"link":"/fans/city-connect"},"menuItems":[]},{"itemId":"5857e725-c028-4b77-98a5-f0a43bb56ac1","text":"2021 Rockies Media Guide - false","properties":{"link":"https://www.mlb.com/rockies/fans/media-guide","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"e6c9e954-bd69-413a-ad1f-8e9465ef94d3","text":"Rockies Family HQ - false","properties":{"link":"/fans/family-hq","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"f2d7b84b-4140-41e6-bcdc-862b46bf2894","text":"Rockies Authentics","properties":{"link":"/fans/authentics","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"2157ccb0-f718-4236-b686-a0b767a62356","text":"Rockies Dugout Stores","properties":{"link":"/fans/dugout-stores"},"menuItems":[]},{"itemId":"6980310f-3f71-40ba-8e70-2146bcfad63a","text":"Rockies Fest false","properties":{"link":"/fans/rockies-fest","enabled":"false","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"94dfa8c3-28a1-4e67-99cd-3849f8850cea","text":"Rockies Gift Cards","properties":{"link":"/fans/gift-card"},"menuItems":[]},{"itemId":"edce2be4-abe0-4bc7-bdc1-f3b98db48740","text":"Rockies Magazine","properties":{"link":"/fans/rockies-magazine"},"menuItems":[]},{"itemId":"946f18b3-3a7e-46b7-bc53-f06d8f0331af","text":"Rockies Magazine Blog","properties":{"link":"https://rockies.mlblogs.com/","target":"_blank"},"menuItems":[]},{"itemId":"4a796b71-3979-49b3-80b0-51ee098a1d94","text":"McGregor Square","properties":{"link":"/fans/mcgregor-square"},"menuItems":[]},{"itemId":"fc9465d2-a645-4679-abf3-16f85221b29d","text":"Rockies 5K","properties":{"link":"/fans/5k","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"61659aa1-f501-473b-9be5-33fe0a072015","text":"Fantasy Camp","properties":{"link":"/fans/fantasy-camp"},"menuItems":[]},{"itemId":"2ec56581-b195-4279-b85b-c6fca57c6de8","text":"Scoreboard Messages","properties":{"link":"/fans/scoreboard-messages"},"menuItems":[]},{"itemId":"f0f2a8ed-73a2-426e-9641-2342df6cab2f","text":"Connect with the Rockies","properties":{"link":"/social"},"menuItems":[]},{"itemId":"77343c24-1d38-45fe-aad6-f067e5e15094","text":"E-mail Newsletters","properties":{"link":"/fans/newsletters"},"menuItems":[]},{"itemId":"cc590764-2a92-45a1-93ed-29522b1dd460","text":"Walk-up Music - false","properties":{"link":"/ballpark/music","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"a1142fef-4c36-407d-b626-b92e27144ce8","text":"Rockies Kids","properties":{"link":"/fans/kids"},"menuItems":[]},{"itemId":"2ca17052-4a8a-42b4-8484-ff16e69286d8","text":"Rockies Rookies Kids Club","properties":{"link":"/fans/kids-club"},"menuItems":[]},{"itemId":"c88beac9-6169-4a16-8a4d-94df40a39f0b","text":"Dinger","properties":{"link":"/fans/mascot-appearance"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"fantasy","text":"Fantasy","properties":{"link":"https://www.mlb.com/fantasy","customProperties":"","data":"Fantasy","enabled":"true","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"apps","text":"Apps","properties":{"link":"/apps","customProperties":"","data":"Apps","enabled":"true","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"standings","text":"Standings","properties":{"link":"/standings","enabled":"false","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"d19253d7-d0db-4082-be32-0c67b4490ee5","text":"Vote","properties":{"link":"https://www.mlb.com/all-star/ballot?affiliateId=asb-topnav-club-2022","customProperties":"appears:1654704000;expires:1657303200;","toolTip":""},"menuItems":[]},{"itemId":"mlb.tv","text":"MLB.TV","properties":{"link":"https://www.mlb.com/live-stream-games/subscribe?affiliateId=clubMENU","icon":"watch","customProperties":"align:right;","data":"MLB.TV"},"menuItems":[]},{"itemId":"shop","text":"Shop","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/t-14997548+z-9645726-3602443518?_s=bm-mlbcom-col","customProperties":"align:right;","toolTip":"Show Shop Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"372d3e10-8903-482e-bd93-d86e1cb56263","text":"Jerseys","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/jerseys/t-25119771+d-9038556747+z-8-2753704764?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"f49a7424-a2d0-4e6b-8a84-d0dcce491d31","text":"Caps","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/caps/t-47000871+d-8950220036+z-94-1975007718?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"3401063f-b0ea-45f6-a88d-221557dd72ab","text":"Men's","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/men/t-47002037+ga-56+z-983309-198899200?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"c44c6047-e7fc-449e-b9c1-af24d144b741","text":"Women's","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/women/t-36779793+ga-57+z-988644-1993728752?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"9605cd5d-4dd8-4c39-a647-35e0e3aa57a2","text":"Kids","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/kids/t-25222015+ga-14+z-930786-74106649?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"71cc2c22-50fb-4cf5-92ff-5cd43682d420","text":"Big & Tall","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/big-and-tall/t-36220893+es-24+z-987209-3461083213?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"361b874b-faf3-40ae-9b63-4046f7e1a5ae","text":"Collectibles & Memorabilia","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/collectibles-and-memorabilia/t-47117571+d-2361773349+z-90-594580400?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"4aef691a-947b-4d9c-94cf-c6617f8d5f76","text":"Home & Office","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/home-and-office/t-36770859+d-9050334588+z-91-2569422706?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"9b2cfd31-70a4-45a4-ac84-364fe00a3a52","text":"Clearance","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/colorado-rockies/t-14997548+z-9645726-3602443518?os=1&_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"36bc84ae-f0e3-466b-83a7-7a99577f412e","text":"European Shop","properties":{"link":"http://www.mlbshopeurope.com/stores/mlb/en/c/shop-by-team/national-league/colorado-rockies?portal=QPEO7BH8&CMP=PSC-QPEO7BH8"},"menuItems":[]},{"itemId":"236f3920-b1d7-4d62-bdb1-b5b0dbfea9c2","text":"Gift Certificates","properties":{"link":"https://www.mlbshop.com/gift-cards/x-462351+z-94899005-3509039474?_s=bm-mlbcom-col"},"menuItems":[]},{"itemId":"03eb9648-244d-483b-9115-ff6d2139c192","text":"MLB Photostore","properties":{"link":"https://photostore.mlb.com/collections/colorado+rockies?utm_source=colorado_rockies&utm_campaign=nav","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"a94bb8ab-ed24-444b-9542-3a62b35a03d7","text":"Rockies Authentic Shop","properties":{"link":"http://mlbshop.com/Colorado_Rockies_Authentication_Program"},"menuItems":[]},{"itemId":"2ecf9181-e7d0-4fa4-95de-48c82baa6790","text":"Rockies Auctions - Bid or Buy","properties":{"link":"https://rockies.auctions.mlb.com/","enabled":"true","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"6ef7f1fb-bfcd-49ea-9725-25f6e9d5175a","text":"MLB Auctions - Bid or Buy","properties":{"link":"http://auctions.mlb.com/","enabled":"true","visible":"true","customProperties":""},"menuItems":[]},{"itemId":"5202bcaf-6685-4f18-8125-fd39bf1c15cf","text":"MLB Authentication Program","properties":{"link":"https://www.mlb.com/official-information/authentication"},"menuItems":[]},{"itemId":"b5bca99e-ce43-44db-adb8-3216256cfb57","text":"Rockies Dugout Stores","properties":{"link":"/fans/dugout-stores"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"teams","text":"Teams","properties":{"customProperties":"module:teammodule;align:right;","link":"https://www.mlb.com/team","toolTip":"Show Teams Subnav"},"menuItems":[{"itemId":"5bf07d86-1d6c-445c-b429-7a5439c3d15f","text":"Team Module","properties":{"customProperties":"module:teammodule;"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"espanol","text":"Español","properties":{"link":"https://www.mlb.com/es/rockies","customProperties":"align:right;","toolTip":""},"menuItems":[]}]},"locale":"en","reqPath":"/rockies/news/daniel-bard-shares-baseball-with-his-children","sharedNav":{"instanceId":"6c265854-d856-4f92-aea1-07dfe5cda020","name":"shared-nav","variables":[],"menuItems":[{"itemId":"93b3e9b2-65a9-4585-9185-03e255cb523c","text":"MLB.TV","properties":{"link":"https://www.mlb.com/tv?&affiliateId=clubMENU","icon":"watch","customProperties":"align:right;"},"menuItems":[{"itemId":"d54a2b21-9db9-4252-9ebe-e3a4b2a3cf83","text":"Watch & Listen Live","properties":{"link":"https://www.mlb.com/live-stream-games?&affiliateId=clubMENU"},"menuItems":[]},{"itemId":"2d8d6ad8-dc2a-4971-9b12-f1853530c5d3","text":"Buy MLB.TV","properties":{"link":"/live-stream-games/subscribe?&affiliateId=clubMENU"},"menuItems":[]},{"itemId":"38c2991b-6331-469b-bce7-c53ab3267bc6","text":"Buy MLB Audio","properties":{"link":"/live-stream-games/subscribe/mlb-audio?&affiliateId=clubMENU"},"menuItems":[]},{"itemId":"2f433cfb-699a-43bb-ab54-d3b4a7269d8e","text":"Watch MLB.TV Docs & Features","properties":{"link":"https://www.mlb.com/tv/featured?&affiliateId=clubMENU"},"menuItems":[]},{"itemId":"6254640c-2069-4447-822f-084d0a38f161","text":"MLB.TV Help Center","properties":{"link":"https://www.mlb.com/live-stream-games/help-center?&affiliateId=clubMENU"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"d54d0be0-f610-4f8b-90ac-c246c361e2e2","text":"Fantasy","properties":{"link":"https://www.mlb.com/fantasy","customProperties":"","visible":"true"},"menuItems":[{"itemId":"5ec4bde4-6bc1-412b-a92b-6b7cb3b2f07c","text":"Yahoo Fantasy Baseball","properties":{"link":"http://yhoo.it/3aK5QQw","visible":"false","target":"_blank"},"menuItems":[]},{"itemId":"b2a63b51-03fc-423d-971e-1e566f6008f4","text":"MLB Rally","properties":{"link":"https://www.mlb.com/apps/rally","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"f6929b88-632d-4a6f-ba73-8a64fccba1b0","text":"MLB Quick Pick","properties":{"link":"https://www.mlb.com/apps/rally/quickpick","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"0ebe9e5d-3fc7-48d2-acb1-c33eb931b911","text":"MLB Beat the Streak","properties":{"link":"https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"086bd307-a929-4414-9dd7-09bdac8d3f2e","text":"MLB MOONBLASTS Pick 'Em","properties":{"link":"https://www.mlb.com/sponsorship/ftx-moonblasts-pick-em","customProperties":"expires:1627754400","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"14aa1d4b-0193-4670-a1fc-b4386d4977e8","text":"The Vault","properties":{"link":"https://www.mlb.com/the-vault","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"4e0abdd4-8a0f-4bc5-838f-91dd2796041e","text":"MLB Home Run Derby","properties":{"link":"https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby"},"menuItems":[]},{"itemId":"7d8dfda7-345a-46fa-82dc-105068ba223e","text":"Season Pick 'Em","properties":{"link":"https://www.mlb.com/season-pick-em?affiliateId=spe-fantasynav-club-2021","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"6eda396d-199b-4772-b3c9-c0b032513b6c","text":"MLB Pre-Pick (AUS)","properties":{"customProperties":"","link":"https://www.mlb.com/pre-pick/tab","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"9f1ff266-0ed8-4adb-ba77-428d1871b237","text":"Closer Report","properties":{"link":"https://www.mlb.com/closer-report","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"4c4f57bd-e31a-46c9-8f73-0fa2227451d3","text":"Prospect Rankings","properties":{"link":"https://www.mlb.com/prospects"},"menuItems":[]},{"itemId":"1ebe4dc3-2c6a-469f-be59-474fe14dbbd7","text":"MLB Champions","properties":{"link":"https://www.mlbc.app/?ref=mlbcom","target":"_blank","visible":"false"},"menuItems":[]}]},{"itemId":"d1f61f89-9fd0-4f03-be17-2c5e128711a4","text":"Apps","properties":{"link":"/apps"},"menuItems":[{"itemId":"83ac2ddf-414b-47d1-afec-ffacd068ab57","text":"MLB","properties":{"link":"/apps/mlb-app"},"menuItems":[]},{"itemId":"83dbba73-02ac-4ba0-bebf-2c62ef04c19e","text":"MLB Rally","properties":{"link":"https://www.mlb.com/apps/rally","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"26fda476-348c-4f42-aa7c-92d1f9b1bf5c","text":"MLB Beat the Streak","properties":{"link":"https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak","visible":"false"},"menuItems":[]},{"itemId":"e09e6978-fcf7-4c2f-8387-59d83b7be38e","text":"MLB Ballpark","properties":{"link":"/apps/ballpark"},"menuItems":[]},{"itemId":"86320a6b-11a1-4312-8eeb-a6c44f293f6c","text":"MLB Play","properties":{"link":"https://www.mlb.com/play"},"menuItems":[]},{"itemId":"5e7b8019-9484-4872-abd7-8b963cd5969e","text":"MiLB First Pitch","properties":{"link":"https://www.milb.com/about/first-pitch"},"menuItems":[]},{"itemId":"4fd8c1f8-a753-4501-916c-663390f1a566","text":"MLB Home Run Derby","properties":{"link":"https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby"},"menuItems":[]},{"itemId":"9d8dfe8b-be1a-4ebf-9509-6bd0165a868e","text":"MLB FAQs","properties":{"link":"/apps/mlb-app/faq-apple"},"menuItems":[]},{"itemId":"df4e8527-e357-4272-bcf7-61876ed9455d","text":"MLB Ballpark FAQs","properties":{"link":"/apps/ballpark/faq-apple","visible":"true"},"menuItems":[]},{"itemId":"0ee38329-4c3c-48f5-86c7-04a58c24c006","text":"MLB Play FAQs","properties":{"link":"https://www.mlb.com/help/play/frequently-asked-questions"},"menuItems":[]},{"itemId":"c2943c65-a843-437a-9ef4-4ccfe5be088f","text":"MLB Rally FAQs","properties":{"link":"https://www.mlb.com/apps/rally/faq-apple","visible":"false"},"menuItems":[]}]}]},"styleProps":{},"teamNameSlug":"rockies","teamsData":[{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":133,"name":"Oakland Athletics","link":"/api/v1/teams/133","season":2022,"venue":{"id":10,"name":"Oakland Coliseum","link":"/api/v1/venues/10","location":{"address1":"7000 Coliseum Way","city":"Oakland","state":"California","stateAbbrev":"CA","postalCode":"94621","defaultCoordinates":{"latitude":37.751511,"longitude":-122.200698},"country":"USA","phone":"(510) 638-4900"},"timeZone":{"id":"America/Los_Angeles","offset":-7,"tz":"PDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2507,"link":"/api/v1/venues/2507"},"teamCode":"oak","fileCode":"oak","abbreviation":"OAK","teamName":"Athletics","locationName":"Oakland","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":200,"name":"American League West","link":"/api/v1/divisions/200"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Oakland","franchiseName":"Oakland","clubName":"Athletics","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":134,"name":"Pittsburgh Pirates","link":"/api/v1/teams/134","season":2022,"venue":{"id":31,"name":"PNC Park","link":"/api/v1/venues/31","location":{"address1":"115 Federal Street","city":"Pittsburgh","state":"Pennsylvania","stateAbbrev":"PA","postalCode":"15212","defaultCoordinates":{"latitude":40.446904,"longitude":-80.005753},"country":"USA","phone":"(412) 323-5000"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2526,"link":"/api/v1/venues/2526"},"teamCode":"pit","fileCode":"pit","abbreviation":"PIT","teamName":"Pirates","locationName":"Pittsburgh","firstYearOfPlay":"1882","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":205,"name":"National League Central","link":"/api/v1/divisions/205"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Pittsburgh","franchiseName":"Pittsburgh","clubName":"Pirates","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":135,"name":"San Diego Padres","link":"/api/v1/teams/135","season":2022,"venue":{"id":2680,"name":"Petco Park","link":"/api/v1/venues/2680","location":{"address1":"100 Park Boulevard","city":"San Diego","state":"California","stateAbbrev":"CA","postalCode":"92101","defaultCoordinates":{"latitude":32.707861,"longitude":-117.157278},"country":"USA","phone":"(619) 795-5000"},"timeZone":{"id":"America/Los_Angeles","offset":-7,"tz":"PDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2530,"link":"/api/v1/venues/2530"},"teamCode":"sdn","fileCode":"sd","abbreviation":"SD","teamName":"Padres","locationName":"San Diego","firstYearOfPlay":"1968","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":203,"name":"National League West","link":"/api/v1/divisions/203"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"San Diego","franchiseName":"San Diego","clubName":"Padres","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":136,"name":"Seattle Mariners","link":"/api/v1/teams/136","season":2022,"venue":{"id":680,"name":"T-Mobile Park","link":"/api/v1/venues/680","location":{"address1":"P.O. Box 4100","city":"Seattle","state":"Washington","stateAbbrev":"WA","postalCode":"98104","defaultCoordinates":{"latitude":47.591333,"longitude":-122.33251},"country":"USA","phone":"(206) 346-4000"},"timeZone":{"id":"America/Los_Angeles","offset":-7,"tz":"PDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2530,"link":"/api/v1/venues/2530"},"teamCode":"sea","fileCode":"sea","abbreviation":"SEA","teamName":"Mariners","locationName":"Seattle","firstYearOfPlay":"1977","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":200,"name":"American League West","link":"/api/v1/divisions/200"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Seattle","franchiseName":"Seattle","clubName":"Mariners","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":137,"name":"San Francisco Giants","link":"/api/v1/teams/137","season":2022,"venue":{"id":2395,"name":"Oracle Park","link":"/api/v1/venues/2395","location":{"address1":"24 Willie Mays Plaza","city":"San Francisco","state":"California","stateAbbrev":"CA","postalCode":"94107","defaultCoordinates":{"latitude":37.778383,"longitude":-122.389448},"country":"USA","phone":"(415) 972-2000"},"timeZone":{"id":"America/Los_Angeles","offset":-7,"tz":"PDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2532,"link":"/api/v1/venues/2532"},"teamCode":"sfn","fileCode":"sf","abbreviation":"SF","teamName":"Giants","locationName":"San Francisco","firstYearOfPlay":"1883","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":203,"name":"National League West","link":"/api/v1/divisions/203"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"San Francisco","franchiseName":"San Francisco","clubName":"Giants","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":138,"name":"St. Louis Cardinals","link":"/api/v1/teams/138","season":2022,"venue":{"id":2889,"name":"Busch Stadium","link":"/api/v1/venues/2889","location":{"address1":"700 Clark Street","city":"St. Louis","state":"Missouri","stateAbbrev":"MO","postalCode":"63102","defaultCoordinates":{"latitude":38.62256667,"longitude":-90.19286667},"country":"USA","phone":"(314) 345-9600"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2520,"link":"/api/v1/venues/2520"},"teamCode":"sln","fileCode":"stl","abbreviation":"STL","teamName":"Cardinals","locationName":"St. Louis","firstYearOfPlay":"1892","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":205,"name":"National League Central","link":"/api/v1/divisions/205"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"St. Louis","franchiseName":"St. Louis","clubName":"Cardinals","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":139,"name":"Tampa Bay Rays","link":"/api/v1/teams/139","season":2022,"venue":{"id":12,"name":"Tropicana Field","link":"/api/v1/venues/12","location":{"address1":"One Tropicana Drive","city":"St. Petersburg","state":"Florida","stateAbbrev":"FL","postalCode":"33705","defaultCoordinates":{"latitude":27.767778,"longitude":-82.6525},"country":"USA","phone":"(727) 825-3137"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2534,"link":"/api/v1/venues/2534"},"teamCode":"tba","fileCode":"tb","abbreviation":"TB","teamName":"Rays","locationName":"St. Petersburg","firstYearOfPlay":"1996","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":201,"name":"American League East","link":"/api/v1/divisions/201"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Tampa Bay","franchiseName":"Tampa Bay","clubName":"Rays","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":140,"name":"Texas Rangers","link":"/api/v1/teams/140","season":2022,"venue":{"id":5325,"name":"Globe Life Field","link":"/api/v1/venues/5325","location":{"address1":"734 Stadium Drive","city":"Arlington","state":"Texas","stateAbbrev":"TX","postalCode":"76011","defaultCoordinates":{"latitude":32.747299,"longitude":-97.081818},"country":"USA","phone":"(817) 533-1972"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2603,"link":"/api/v1/venues/2603"},"teamCode":"tex","fileCode":"tex","abbreviation":"TEX","teamName":"Rangers","locationName":"Arlington","firstYearOfPlay":"1961","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":200,"name":"American League West","link":"/api/v1/divisions/200"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Texas","franchiseName":"Texas","clubName":"Rangers","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":141,"name":"Toronto Blue Jays","link":"/api/v1/teams/141","season":2022,"venue":{"id":14,"name":"Rogers Centre","link":"/api/v1/venues/14","location":{"address1":"1 Blue Jays Way, Suite 3200","city":"Toronto","state":"Ontario","stateAbbrev":"ON","postalCode":"M5V1J1","defaultCoordinates":{"latitude":43.64155,"longitude":-79.38915},"country":"Canada","phone":"(416) 341-1000"},"timeZone":{"id":"America/Toronto","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2536,"link":"/api/v1/venues/2536"},"teamCode":"tor","fileCode":"tor","abbreviation":"TOR","teamName":"Blue Jays","locationName":"Toronto","firstYearOfPlay":"1977","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":201,"name":"American League East","link":"/api/v1/divisions/201"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Toronto","franchiseName":"Toronto","clubName":"Blue Jays","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":142,"name":"Minnesota Twins","link":"/api/v1/teams/142","season":2022,"venue":{"id":3312,"name":"Target Field","link":"/api/v1/venues/3312","location":{"address1":"1 Twins Way","city":"Minneapolis","state":"Minnesota","stateAbbrev":"MN","postalCode":"55403","defaultCoordinates":{"latitude":44.981829,"longitude":-93.277891},"country":"USA","phone":"(612) 659-3400"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2862,"link":"/api/v1/venues/2862"},"teamCode":"min","fileCode":"min","abbreviation":"MIN","teamName":"Twins","locationName":"Minneapolis","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":202,"name":"American League Central","link":"/api/v1/divisions/202"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Minnesota","franchiseName":"Minnesota","clubName":"Twins","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":143,"name":"Philadelphia Phillies","link":"/api/v1/teams/143","season":2022,"venue":{"id":2681,"name":"Citizens Bank Park","link":"/api/v1/venues/2681","location":{"address1":"One Citizens Bank Way","city":"Philadelphia","state":"Pennsylvania","stateAbbrev":"PA","postalCode":"19148","defaultCoordinates":{"latitude":39.90539086,"longitude":-75.16716957},"country":"USA","phone":"(215) 463-6000"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2700,"link":"/api/v1/venues/2700"},"teamCode":"phi","fileCode":"phi","abbreviation":"PHI","teamName":"Phillies","locationName":"Philadelphia","firstYearOfPlay":"1883","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":204,"name":"National League East","link":"/api/v1/divisions/204"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Philadelphia","franchiseName":"Philadelphia","clubName":"Phillies","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":144,"name":"Atlanta Braves","link":"/api/v1/teams/144","season":2022,"venue":{"id":4705,"name":"Truist Park","link":"/api/v1/venues/4705","location":{"address1":"755 Battery Avenue","city":"Atlanta","state":"Georgia","stateAbbrev":"GA","postalCode":"30339","defaultCoordinates":{"latitude":33.890672,"longitude":-84.467641},"country":"USA"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":5380,"link":"/api/v1/venues/5380"},"teamCode":"atl","fileCode":"atl","abbreviation":"ATL","teamName":"Braves","locationName":"Atlanta","firstYearOfPlay":"1871","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":204,"name":"National League East","link":"/api/v1/divisions/204"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Atlanta","franchiseName":"Atlanta","clubName":"Braves","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":145,"name":"Chicago White Sox","link":"/api/v1/teams/145","season":2022,"venue":{"id":4,"name":"Guaranteed Rate Field","link":"/api/v1/venues/4","location":{"address1":"333 West 35th Street","city":"Chicago","state":"Illinois","stateAbbrev":"IL","postalCode":"60616","defaultCoordinates":{"latitude":41.83,"longitude":-87.634167},"country":"USA","phone":"(312) 674-1000"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":3809,"link":"/api/v1/venues/3809"},"teamCode":"cha","fileCode":"cws","abbreviation":"CWS","teamName":"White Sox","locationName":"Chicago","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":202,"name":"American League Central","link":"/api/v1/divisions/202"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Chi White Sox","franchiseName":"Chicago","clubName":"White Sox","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":146,"name":"Miami Marlins","link":"/api/v1/teams/146","season":2022,"venue":{"id":4169,"name":"loanDepot park","link":"/api/v1/venues/4169","location":{"address1":"501 Marlins Way","city":"Miami","state":"Florida","stateAbbrev":"FL","postalCode":"33125","defaultCoordinates":{"latitude":25.77796236,"longitude":-80.21951795},"country":"USA"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2520,"link":"/api/v1/venues/2520"},"teamCode":"mia","fileCode":"mia","abbreviation":"MIA","teamName":"Marlins","locationName":"Miami","firstYearOfPlay":"1991","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":204,"name":"National League East","link":"/api/v1/divisions/204"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Miami","franchiseName":"Miami","clubName":"Marlins","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":147,"name":"New York Yankees","link":"/api/v1/teams/147","season":2022,"venue":{"id":3313,"name":"Yankee Stadium","link":"/api/v1/venues/3313","location":{"address1":"One East 161st Street","city":"Bronx","state":"New York","stateAbbrev":"NY","postalCode":"10451","defaultCoordinates":{"latitude":40.82919482,"longitude":-73.9264977},"country":"USA","phone":"(718) 293-4300"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2523,"link":"/api/v1/venues/2523"},"teamCode":"nya","fileCode":"nyy","abbreviation":"NYY","teamName":"Yankees","locationName":"Bronx","firstYearOfPlay":"1903","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":201,"name":"American League East","link":"/api/v1/divisions/201"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"NY Yankees","franchiseName":"New York","clubName":"Yankees","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":158,"name":"Milwaukee Brewers","link":"/api/v1/teams/158","season":2022,"venue":{"id":32,"name":"American Family Field","link":"/api/v1/venues/32","location":{"address1":"One Brewers Way","city":"Milwaukee","state":"Wisconsin","stateAbbrev":"WI","postalCode":"53214","defaultCoordinates":{"latitude":43.02838,"longitude":-87.97099},"country":"USA","phone":"(414) 902-4400"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2518,"link":"/api/v1/venues/2518"},"teamCode":"mil","fileCode":"mil","abbreviation":"MIL","teamName":"Brewers","locationName":"Milwaukee","firstYearOfPlay":"1968","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":205,"name":"National League Central","link":"/api/v1/divisions/205"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Milwaukee","franchiseName":"Milwaukee","clubName":"Brewers","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":108,"name":"Los Angeles Angels","link":"/api/v1/teams/108","season":2022,"venue":{"id":1,"name":"Angel Stadium","link":"/api/v1/venues/1","location":{"address1":"2000 Gene Autry Way","city":"Anaheim","state":"California","stateAbbrev":"CA","postalCode":"92806","defaultCoordinates":{"latitude":33.80019044,"longitude":-117.8823996},"country":"USA","phone":"(714) 940-2000"},"timeZone":{"id":"America/Los_Angeles","offset":-7,"tz":"PDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2500,"link":"/api/v1/venues/2500"},"teamCode":"ana","fileCode":"ana","abbreviation":"LAA","teamName":"Angels","locationName":"Anaheim","firstYearOfPlay":"1961","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":200,"name":"American League West","link":"/api/v1/divisions/200"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"LA Angels","franchiseName":"Los Angeles","clubName":"Angels","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":109,"name":"Arizona Diamondbacks","link":"/api/v1/teams/109","season":2022,"venue":{"id":15,"name":"Chase Field","link":"/api/v1/venues/15","location":{"address1":"401 East Jefferson Street","city":"Phoenix","state":"Arizona","stateAbbrev":"AZ","postalCode":"85004","defaultCoordinates":{"latitude":33.445302,"longitude":-112.066687},"country":"USA","phone":"(602) 462-6500"},"timeZone":{"id":"America/Phoenix","offset":-7,"tz":"MST"},"active":true},"springVenue":{"id":4249,"link":"/api/v1/venues/4249"},"teamCode":"ari","fileCode":"ari","abbreviation":"ARI","teamName":"D-backs","locationName":"Phoenix","firstYearOfPlay":"1996","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":203,"name":"National League West","link":"/api/v1/divisions/203"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Arizona","franchiseName":"Arizona","clubName":"Diamondbacks","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":110,"name":"Baltimore Orioles","link":"/api/v1/teams/110","season":2022,"venue":{"id":2,"name":"Oriole Park at Camden Yards","link":"/api/v1/venues/2","location":{"address1":"333 West Camden Street","city":"Baltimore","state":"Maryland","stateAbbrev":"MD","postalCode":"21201","defaultCoordinates":{"latitude":39.283787,"longitude":-76.621689},"country":"USA","phone":"(410) 685-9800"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2508,"link":"/api/v1/venues/2508"},"teamCode":"bal","fileCode":"bal","abbreviation":"BAL","teamName":"Orioles","locationName":"Baltimore","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":201,"name":"American League East","link":"/api/v1/divisions/201"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Baltimore","franchiseName":"Baltimore","clubName":"Orioles","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":111,"name":"Boston Red Sox","link":"/api/v1/teams/111","season":2022,"venue":{"id":3,"name":"Fenway Park","link":"/api/v1/venues/3","location":{"address1":"4 Yawkey Way","city":"Boston","state":"Massachusetts","stateAbbrev":"MA","postalCode":"2215","defaultCoordinates":{"latitude":42.346456,"longitude":-71.097441},"country":"USA","phone":"(617) 267-9440"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":4309,"link":"/api/v1/venues/4309"},"teamCode":"bos","fileCode":"bos","abbreviation":"BOS","teamName":"Red Sox","locationName":"Boston","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":201,"name":"American League East","link":"/api/v1/divisions/201"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Boston","franchiseName":"Boston","clubName":"Red Sox","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":112,"name":"Chicago Cubs","link":"/api/v1/teams/112","season":2022,"venue":{"id":17,"name":"Wrigley Field","link":"/api/v1/venues/17","location":{"address1":"1060 West Addison","city":"Chicago","state":"Illinois","stateAbbrev":"IL","postalCode":"60613-4397","defaultCoordinates":{"latitude":41.948171,"longitude":-87.655503},"country":"USA","phone":"(773) 404-2827"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":4629,"link":"/api/v1/venues/4629"},"teamCode":"chn","fileCode":"chc","abbreviation":"CHC","teamName":"Cubs","locationName":"Chicago","firstYearOfPlay":"1874","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":205,"name":"National League Central","link":"/api/v1/divisions/205"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Chi Cubs","franchiseName":"Chicago","clubName":"Cubs","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":113,"name":"Cincinnati Reds","link":"/api/v1/teams/113","season":2022,"venue":{"id":2602,"name":"Great American Ball Park","link":"/api/v1/venues/2602","location":{"address1":"100 Main Street","city":"Cincinnati","state":"Ohio","stateAbbrev":"OH","postalCode":"45202-4109","defaultCoordinates":{"latitude":39.097389,"longitude":-84.506611},"country":"USA","phone":"(513) 765-7000"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":3834,"link":"/api/v1/venues/3834"},"teamCode":"cin","fileCode":"cin","abbreviation":"CIN","teamName":"Reds","locationName":"Cincinnati","firstYearOfPlay":"1882","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":205,"name":"National League Central","link":"/api/v1/divisions/205"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Cincinnati","franchiseName":"Cincinnati","clubName":"Reds","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":114,"name":"Cleveland Guardians","link":"/api/v1/teams/114","season":2022,"venue":{"id":5,"name":"Progressive Field","link":"/api/v1/venues/5","location":{"address1":"2401 Ontario Street","city":"Cleveland","state":"Ohio","stateAbbrev":"OH","postalCode":"44115","defaultCoordinates":{"latitude":41.495861,"longitude":-81.685255},"country":"USA","phone":"(216) 420-4200"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":3834,"link":"/api/v1/venues/3834"},"teamCode":"cle","fileCode":"cle","abbreviation":"CLE","teamName":"Guardians","locationName":"Cleveland","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":202,"name":"American League Central","link":"/api/v1/divisions/202"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Cleveland","franchiseName":"Cleveland","clubName":"Guardians","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":115,"name":"Colorado Rockies","link":"/api/v1/teams/115","season":2022,"venue":{"id":19,"name":"Coors Field","link":"/api/v1/venues/19","location":{"address1":"2001 Blake Street","city":"Denver","state":"Colorado","stateAbbrev":"CO","postalCode":"80205-2000","defaultCoordinates":{"latitude":39.756042,"longitude":-104.994136},"country":"USA","phone":"(303) 292-0200"},"timeZone":{"id":"America/Denver","offset":-6,"tz":"MDT"},"active":true},"springVenue":{"id":4249,"link":"/api/v1/venues/4249"},"teamCode":"col","fileCode":"col","abbreviation":"COL","teamName":"Rockies","locationName":"Denver","firstYearOfPlay":"1992","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":203,"name":"National League West","link":"/api/v1/divisions/203"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Colorado","franchiseName":"Colorado","clubName":"Rockies","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":116,"name":"Detroit Tigers","link":"/api/v1/teams/116","season":2022,"venue":{"id":2394,"name":"Comerica Park","link":"/api/v1/venues/2394","location":{"address1":"2100 Woodward Avenue","city":"Detroit","state":"Michigan","stateAbbrev":"MI","postalCode":"48201","defaultCoordinates":{"latitude":42.3391151,"longitude":-83.048695},"country":"USA","phone":"(313) 471-2000"},"timeZone":{"id":"America/Detroit","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2511,"link":"/api/v1/venues/2511"},"teamCode":"det","fileCode":"det","abbreviation":"DET","teamName":"Tigers","locationName":"Detroit","firstYearOfPlay":"1901","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":202,"name":"American League Central","link":"/api/v1/divisions/202"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Detroit","franchiseName":"Detroit","clubName":"Tigers","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":117,"name":"Houston Astros","link":"/api/v1/teams/117","season":2022,"venue":{"id":2392,"name":"Minute Maid Park","link":"/api/v1/venues/2392","location":{"address1":"501 Crawford Street","city":"Houston","state":"Texas","stateAbbrev":"TX","postalCode":"77002","defaultCoordinates":{"latitude":29.756967,"longitude":-95.355509},"country":"USA","phone":"(713) 259-8000"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":5000,"link":"/api/v1/venues/5000"},"teamCode":"hou","fileCode":"hou","abbreviation":"HOU","teamName":"Astros","locationName":"Houston","firstYearOfPlay":"1962","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":200,"name":"American League West","link":"/api/v1/divisions/200"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Houston","franchiseName":"Houston","clubName":"Astros","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":118,"name":"Kansas City Royals","link":"/api/v1/teams/118","season":2022,"venue":{"id":7,"name":"Kauffman Stadium","link":"/api/v1/venues/7","location":{"address1":"One Royal Way","city":"Kansas City","state":"Missouri","stateAbbrev":"MO","postalCode":"64129","defaultCoordinates":{"latitude":39.051567,"longitude":-94.480483},"country":"USA","phone":"(816) 921-8000"},"timeZone":{"id":"America/Chicago","offset":-5,"tz":"CDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2603,"link":"/api/v1/venues/2603"},"teamCode":"kca","fileCode":"kc","abbreviation":"KC","teamName":"Royals","locationName":"Kansas City","firstYearOfPlay":"1968","league":{"id":103,"name":"American League","link":"/api/v1/league/103"},"division":{"id":202,"name":"American League Central","link":"/api/v1/divisions/202"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Kansas City","franchiseName":"Kansas City","clubName":"Royals","active":true},{"springLeague":{"id":114,"name":"Cactus League","link":"/api/v1/league/114","abbreviation":"CL"},"allStarStatus":"N","id":119,"name":"Los Angeles Dodgers","link":"/api/v1/teams/119","season":2022,"venue":{"id":22,"name":"Dodger Stadium","link":"/api/v1/venues/22","location":{"address1":"1000 Vin Scully Avenue","city":"Los Angeles","state":"California","stateAbbrev":"CA","postalCode":"90012-1199","defaultCoordinates":{"latitude":34.07368,"longitude":-118.24053},"country":"USA","phone":"(323) 224-1500"},"timeZone":{"id":"America/Los_Angeles","offset":-7,"tz":"PDT"},"active":true},"springVenue":{"id":3809,"link":"/api/v1/venues/3809"},"teamCode":"lan","fileCode":"la","abbreviation":"LAD","teamName":"Dodgers","locationName":"Los Angeles","firstYearOfPlay":"1884","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":203,"name":"National League West","link":"/api/v1/divisions/203"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"LA Dodgers","franchiseName":"Los Angeles","clubName":"Dodgers","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":120,"name":"Washington Nationals","link":"/api/v1/teams/120","season":2022,"venue":{"id":3309,"name":"Nationals Park","link":"/api/v1/venues/3309","location":{"address1":"1500 South Capitol Street, SE","city":"Washington","state":"District of Columbia","stateAbbrev":"DC","postalCode":"20003-1507","defaultCoordinates":{"latitude":38.872861,"longitude":-77.007501},"country":"USA","phone":"(202) 349-0400"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":5000,"link":"/api/v1/venues/5000"},"teamCode":"was","fileCode":"was","abbreviation":"WSH","teamName":"Nationals","locationName":"Washington","firstYearOfPlay":"1968","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":204,"name":"National League East","link":"/api/v1/divisions/204"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"Washington","franchiseName":"Washington","clubName":"Nationals","active":true},{"springLeague":{"id":115,"name":"Grapefruit League","link":"/api/v1/league/115","abbreviation":"GL"},"allStarStatus":"N","id":121,"name":"New York Mets","link":"/api/v1/teams/121","season":2022,"venue":{"id":3289,"name":"Citi Field","link":"/api/v1/venues/3289","location":{"address1":"Citi Field","city":"Flushing","state":"New York","stateAbbrev":"NY","postalCode":"11368","defaultCoordinates":{"latitude":40.75753012,"longitude":-73.84559155},"country":"USA","phone":"(718) 507-6387"},"timeZone":{"id":"America/New_York","offset":-4,"tz":"EDT"},"active":true},"springVenue":{"id":2856,"link":"/api/v1/venues/2856"},"teamCode":"nyn","fileCode":"nym","abbreviation":"NYM","teamName":"Mets","locationName":"Flushing","firstYearOfPlay":"1962","league":{"id":104,"name":"National League","link":"/api/v1/league/104"},"division":{"id":204,"name":"National League East","link":"/api/v1/divisions/204"},"sport":{"id":1,"link":"/api/v1/sports/1","name":"Major League Baseball"},"shortName":"NY Mets","franchiseName":"New York","clubName":"Mets","active":true}]},"isApp":false,"isCookieNoTrackQueryParam":false,"isPremiumQueryParam":false,"lang":"en","newsletterServiceUrl":"https://us-central1-mlb-webeng-prod-39c3.cloudfunctions.net/email-newsletter","queryString":"","shareOptions":{"shareUrl":"https://www.mlb.com/news/daniel-bard-shares-baseball-with-his-children","twitterHandle":"Rockies"},"storySlug":"daniel-bard-shares-baseball-with-his-children","topicSlug":"","userAgent":"CCBot/3.0 (https://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)"}} window.adobeAnalytics = {"reportingSuiteId":"mlbglobal08,mlbrockies","linkInternalFilters":"colorado,rockies"} window.globalState = {"tracking_title":"Colorado Rockies","lang":"en"} window.appId = '' /*-->*/