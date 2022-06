Witt Jr. channels Jeter in wild one vs. A's

","providerName":"Twitter","providerUrl":"https://twitter.com","type":"rich","width":550,"__typename":"ExternalEmbedContent"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.2":{"data":{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.2.data","typename":"ExternalEmbedContent"},"type":"oembed","__typename":"ExternalEmbed"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.3":{"content":"Witt sounded nonchalant about the jump throw after the game. His manager and teammates talked it up a bit more.



“One of the best plays I’ve seen,” manager Mike Matheny said. “I’m just amazed at the carry Bobby has from different angles. Having no legs under him on that one at all -- it was a nice play on the backside, too, Carlos picking the short hop. But the carry \\[Bobby\\] gets, ball off the bat, I didn’t think he was going to get to it. And then to get off the throw, put that much on it, it’s very unique.”



Catcher Cam Gallagher added: “It was pretty remarkable. I didn’t think he had a chance to get to the ball, let alone make the play, finish it and get the out. Just shows what kind of special talent he is. Flying all over the field, doing stuff offensively and defensively, on the basepaths.



“He’s an electric player.”","type":"markdown","__typename":"Markdown"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.4":{"contentDate":"2022-06-25T21:10:24.748Z","description":"Bobby Witt Jr. cranks a solo home run to left field, putting the Royals on the board and cutting the deficit to 3-1 in the bottom of the The Jeter-esque play and Witt's 11th homer of the season, tying him for the team lead, were bright spots in an otherwise costly loss for the Royals in a game they could -- and probably should -- have won against the last-place A's. Brad Keller exited in the fourth inning at 93 pitches having allowing five runs (four earned) on eight hits, after his defense failed to bail the right-hander out. This included an error by Witt in the first inning on Ramón Laureano’s infield grounder, an inning that eventually allowed Oakland to plate two runs before the Royals got a chance to bat.



Keller was also tagged for two doubles when Edward Olivares lost fly balls in the harsh afternoon sun. Tony Kemp’s fly ball nearly hit Olivares in the head, while Elvis Andrus’ looked to be playable before clanging off Olivares’ glove.","type":"markdown","__typename":"Markdown"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.6":{"content":"“Oli hasn’t been here that much to get that 3 o’clock \\[practice\\] when we’re out here doing early work just because he’s been injured, on the road, and not being able to work on it that much,” Matheny said. “We’re going to have to kick that into gear. The first one is a tough one. The second one, we have to position ourselves to where we’re attacking the ball differently.



“Those are things that players need to learn.”



The Royals fell to 0-21 this year when trailing after the first inning. They nearly won their first game, though, because the offense fought back from two separate four-run deficits with Witt’s homer, a three-RBI day from Gallagher and a three-run homer from Michael A. Taylor.","type":"markdown","__typename":"Markdown"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7":{"contentDate":"2022-06-25T23:21:13.833Z","description":"Michael A. Taylor smashes a three-run home run to left field, putting the Royals within one in the bottom of the 8th inning","duration":"00:00:41","slug":"michael-a-taylor-homers-5-on-a-fly-ball-to-left-center-field-hunter-dozie","source":null,"tags":[{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.0","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.1","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.2","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.3","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.4","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.5","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.6","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.7","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.8","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.9","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.10","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.11","typename":"Tag"}],"templateUrl":"https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/private/{formatInstructions}/mlb/rgboo25hkz03qmsrkfb9","title":"Taylor's three-run home run","type":"video","url":"/video/michael-a-taylor-homers-5-on-a-fly-ball-to-left-center-field-hunter-dozie","__typename":"Video"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.0":{"slug":"season-2022","title":"Season 2022","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.1":{"slug":"gamepk-662672","title":"2022/06/25 oak@kc","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.2":{"slug":"playerid-572191","title":"Michael A. Taylor","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.3":{"slug":"teamid-118","title":"Kansas City Royals","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.4":{"slug":"hitting","title":"hitting","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.5":{"slug":"highlight","title":"highlight","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.6":{"slug":"in-game-highlight","title":"in-game highlight","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.7":{"slug":"home-run","title":"home run","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.8":{"slug":"group-9","title":"group 9","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.9":{"slug":"international-feed","title":"International Partner feed","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.10":{"slug":"eclat-feed","title":"Eclat feed","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.7.tags.11":{"slug":"apple-news","title":"Apple News","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.8":{"content":"Trailing by a run in the eighth inning, the Royals had runners on first and second with no outs against A’s reliever Lou Trivino, who entered Saturday with an 8.35 ERA. But Kyle Isbel made a bad read on a wild pitch and got thrown out trying to advance to third, and it immediately came back to bite the Royals when Witt singled to left-center for what should have been the game-tying RBI.



“He’ll be thinking about that all night long,” Matheny said. “That play’s in front of him, and I believe we’ve done a real nice job on dirt ball reads, spent a lot of time working on it, anticipating. A lot of times, when the ball is right in front or right behind, it’s hard to tell the depth from second base, but that was one that didn’t get too far away, the catcher reacted well. It ended up being costly.”","type":"markdown","__typename":"Markdown"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9":{"contentDate":"2022-06-26T01:00:01.853Z","description":"Sean Murphy catches Kyle Isbel stealing at third base to secure the first out of the bottom of the 8th inning","duration":"00:00:43","slug":"sean-murphy-nabs-kyle-isbel","source":null,"tags":[{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.0","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.1","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.2","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.3","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.4","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.5","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.6","typename":"Tag"},{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.7","typename":"Tag"}],"templateUrl":"https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/private/{formatInstructions}/mlb/gprpz1bwylomuhyoqq2o","title":"Sean Murphy nabs Kyle Isbel ","type":"video","url":"/video/sean-murphy-nabs-kyle-isbel","__typename":"Video"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.0":{"slug":"gamepk-662672","title":"2022/06/25 oak@kc","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.1":{"slug":"teamid-133","title":"Oakland Athletics","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.2":{"slug":"playerid-669221","title":"Sean Murphy","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.3":{"slug":"highlight","title":"highlight","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.4":{"slug":"in-game-highlight","title":"in-game highlight","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.5":{"slug":"defense","title":"defense","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.6":{"slug":"international-feed","title":"International Partner feed","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.9.tags.7":{"slug":"eclat-feed","title":"Eclat feed","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).parts.10":{"content":"Strikeouts from Andrew Benintendi and Olivares -- his fourth of the day in the cleanup spot -- ended the inning.



In the end, a game that had the Royals’ star rookie homer and make a breathtaking play ended in another loss.



"It was amazing to get back in that game with as many mistakes as we made," Matheny said. "It was very atypical for us, whether it was defensively or on the bases, just some things that don't normally happen. And they cost us." And they cost us.”","type":"markdown","__typename":"Markdown"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).tags.0.data":{"__typename":"UnsupportedTagType"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).tags.0":{"data":{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).tags.0.data","typename":"UnsupportedTagType"},"externalSourceName":null,"slug":"storytype-article","title":"Article","type":"article","__typename":"Tag"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).tags.1.data":{"__typename":"UnsupportedTagType"},"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).tags.1":{"data":{"type":"id","generated":true,"id":"$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\"locale\":\"en-us\",\"slug\":\"bobby-witt-jr-homers-flashes-defense-in-loss-to-athletics\",\"type\":\"story\"}).tags.1.data","typename":"UnsupportedTagType"},"externalSourceName":"customentity.contributor","slug":"anne-rogers","title":"Anne 